Hatalmas diplomáciai botrány kerekedett az új, Kína-ellenes koalíció miatt

Franciaország: "Alattomosság, megvetés, hazugságok" - válságos a helyzet

A NATO-n belüli viszonyt is feszültté tette a héten kipattant botrányos tengeralattjáró-ügy - jelentette ki Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter szombat este a France2 tévéadónak adott interjújában.

Az Egyesült Államok, Ausztrália és Nagy-Britannia új biztonsági partnerségi szerződést kötött AUKUS néven, és ezzel összefüggésben Ausztrália úgy döntött, hogy nukleáris meghajtású tengeralattjárókat vásárol az Egyesült Államoktól, egyúttal felmondja a Franciaországgal kötött, dízel- és elektromos meghajtású tengeralattjárók gyártásáról szóló szerződését.

Emiatt Franciaország egy 56 milliárd dolláros szerződéstől esett el, és olyan súlyosnak ítélte meg a helyzetet, hogy

pénteken visszahívta washingtoni és canberrai nagykövetét, amire még nem volt példa.

"Itt az Egyesült Államokkal fennálló szövetségünk ereje is megkérdőjeleződik, hiszen egy valódi szövetségesi viszonyban a felek beszélnek egymással, tisztelik egymást, amit a mostani esetről nem lehet elmondani", inkább "alattomosságról, megvetésről és hazugságokról" lehet beszélni, válságos a helyzet - jelentette ki Le Drian. Tagadta, hogy Ausztrália korábban bármikor konzultált volna Franciaországgal a tengeralattjárókról szóló megállapodás felmondásáról. A külügyminiszter felszólította az európai országokat, hogy most, a tálibok afganisztáni hatalomra jutása után és a tengeralattjáró-ügy miatt is összefogva, az eddigieknél jobban védjék meg érdekeiket.

Ausztrália: "Becsületesség, őszinteség, nyíltság" - a nemzeti érdek az első

Ausztrália "becsületes, őszinte és nyílt" volt Franciaországgal a francia tengeralattjárók vásárlásával kapcsolatos aggodalmait illetően - szögezte le Peter Dutton ausztrál védelmi miniszter vasárnap a Sky News tévécsatornán. Dutton elmondta: megérti, hogy a franciák bosszúsak, de egyszerűen nem állja meg a helyét az a kijelentés, hogy az ausztrál kormány nem jelezte a beszerzéssel kapcsolatos problémáit már jóval korábban.

A tárcavezető leszögezte: személyesen adott hangot aggályainak, amikor beszélt francia kollégájával, Florence Parlyval, és jelezte, hogy Ausztrália nemzeti érdekeinek megfelelően fog eljárni a kérdésben. Hozzátette: Ausztrália szeretne a jövőben is szorosan együttműködni Franciaországgal.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök pénteken hangsúlyozta: Canberra már a nyáron megemlítette Párizsnak, hogy elállhat a Franciaországgal kötött, dízel- és elektromos meghajtású tengeralattjárók gyártásáról szóló szerződéstől. Morrison rámutatott: júniusi párizsi látogatásán teljesen egyértelművé tette Emmanuel Macron francia elnök számára, hogy Canberrának erős kételyei vannak a hagyományos tengeralattjárók képességeivel kapcsolatban az új "stratégiai környezetben", amellyel Ausztrália szembesül. Azt is teljesen nyilvánvalóvá tette Macron előtt, hogy kormánya ebben a tekintetben mindenekelőtt az ausztrál nemzeti érdekeket veszi majd figyelembe, és még megfontolhatja a dolgot.

Simon Birmingham ausztrál pénzügyminiszter vasárnap elmondta: Canberra értesítette Párizst az Egyesült Államokkal kötendő megállapodásról, de egyúttal elismerte, hogy a tárgyalások titokban zajlottak azok érzékeny jellege miatt.