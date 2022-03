Hatezer orosz katona halt már meg Zelenszkij szerint Ukrajnában

Tegnap orosz bombák zuhantak a kijevi tévétorony mellett a holokauszt legjelentősebb ukrajnai emlékhelyére, Babij Jarra is. Ebben a támadásban legalább öt civil is meghalt.

Tegnap Zelenszkij egy Twitter-üzenetben azt írta:

Ma újra megszólalt az ukrán elnök ennek kapcsán, és azt mondta: "Ez a támadás azt mutatja, hogy sok orosz számára Kijev teljesen idegen. Nem tudnak semmit Kijevről, a történelmünkről. De parancsuk van rá, hogy eltöröljék történelmünket, eltöröljék országunkat, eltöröljenek mindnyájunkat."

Az alábbi bejegyzésben található videón pedig a kijevi tévétorony elleni támadás utáni percek láthatók.

Five people were killed during the shelling of a TV tower in Babyn Yar. Rescuers said it was probably a whole family. Russia is killing Ukraine's civilians.



As a reminder, in the 1940s, the Nazi regime shot more than 100,000 Jews in Babyn Yar.#StopRussia #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/5CUemQjJmM