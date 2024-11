Hernádi Zsolt szerint kell az orosz olaj, de erről otthon kussolni kell

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Mint írta, miközben a nagy PR- és politikai narratíva szerint morálisan nem elfogadható üzletelni az agresszorral, a valóság az, hogy a legkritikusabb nyugat-európai országok sutyiban továbbra is nagy mennyiségben vásárolnak orosz energiát. Például Spanyolország gázimportjának harmada Oroszországból származik, a G7-országok pedig 2024-ben eddig több mint 2 milliárd dollárért vásároltak orosz olajból finomított „török” dízelolajat. Hozzátette, csak a múlt héten az orosz olaj és üzemanyag 4,5 milliárd eurónyi exportjából 1,62 milliárd eurónyi ment olyan hajókon, amelyeket európai országok biztosítói fedeztek, segítve ezzel az oroszok globális kereskedelmét és harcát Ukrajna ellen. Végül kijelentette:

Hernádi szerint ütközik a valóság és a reputációs pánik kettőssége az orosz–ukrán háború kapcsán is, különösen az orosz energiavásárlás kérdésében. Úgy véli, hogy ez lassan a nyugat-európai hipokrácia új szimbóluma lesz.

Pár év múlva azonban az üzleti találkozókon akkora tülekedés volt az európai vállalatok részéről az orosz lehetőségekért, hogy szó szerint nem fértek oda az asztalhoz. A legnagyobb cégek versengtek, hogy minél hamarabb és minél nagyobb közös, joint venture alapú üzleteket köthessenek. Ami 2002-ben vad eretnekségnek számított, az az évtized végére mainstreammé vált. Hernádi szerint érthető is, hiszen az üzlet jó volt: 2010-ben a Mol egyik legjobb befektetéseként zárták le ezeket a szerződéseket.

