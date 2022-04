Milyen lesz az új amerikai elnöki különgép?

Nem mintha a mostani repülőgép nem lenne elég gyors, és kényelmes, de az elnöki különgép külleme és tudása – megannyi film helyszíne, a forgatáshoz persze nem az éppen használt gépeket kérték kölcsön – presztízskérdéssé vált az utóbbi fél évszázadban. Mindig az éppen aktuális csúcstechnikát illett alkalmazni ezeken a repülő monstrumokon, amelyek irodaként, szállodaként és tárgyalóteremként egyaránt szolgálták az USA elnökeit.

Franklin D. Roosevelttől Joe Bidenig minden amerikai elnök rendelkezett az utazásaihoz egy speciálisan felszerelt repülőgéppel. Jelenleg két Boeing 747-200-as is Biden rendelkezésére áll. 2019-ben Donald Trump akkori elnök bejelentette, hogy lecserélik majd ezeket egy még modernebbre, a Boeing 747-8-ra, amely a korábbitól eltérő külső és belső kialakítású és tudású.

Az új gép maximális sebessége valamivel nagyobb a 747-200-ashoz képest, így a világ leggyorsabb kereskedelmi repülőgépe – számol be az Allt Om Rssor. Szárnyainak fesztávolsága is sokkal szélesebb, 68 méter a mostani típus 59,6 méterével szemben. Ez azt jelenti, hogy több rakományt tud elvinni, alacsonyabb az üzemanyag-fogyasztása, és gyorsabb az utazósebessége. 76 méteres hosszával egyben a világ legnagyobb kereskedelmi repülő gépe lesz, öt méterrel hosszabb, mint a jelenlegi Air Force One.

A járvány ebbe is beleszólt

Az elképzelés az volt, hogy az új gépet 2022-ben állítanák üzembe, de az amerikai légierő szóvivője a Bloombergnek azt nyilatkozta, fennáll annak a veszélye, hogy a gép több mint két évet késik, és csak 2024 közepén készül el. A közlemény szerint ennek okai magukban foglalják a világjárvány hatásait, a beszállítók cseréjét, a munkaerőhiányt, a tervezés ütemezését és a tesztelés elhúzódó időtartamát is.

Donald Trump egy piros, fehér és sötétkékre festett Air Force One modellt mutatott be 2019-ben az ABC News-nak adott interjújában, ami jelentős eltérés volt a hajdani First Lady, Jackie Kennedy által választott hagyományos fehér, kék és babakék színekhez képest. A hatvanas évek eleje óta ezek az árnyalatok voltak használatosak a regnáló elnökök számára.

A készülő gép természetesen az abszolút csúcskategóriát képviseli, navigációs, elektronikai és kommunikációs berendezések terén egyaránt. A belső tér is jelentősen különbözik egy hagyományos utasszállító repülőgépétől. Fedélzetén található egy étkezőként is használható konferenciaterem, egy hálószoba az elnök és felesége számára, több irodahelyiség, amelyek közül szükség esetén az egyik orvosi rendelővé alakítható, valamint munka- és pihenőhelyiségek a személyzetnek és a sajtónak.

A világ leggyorsabb kereskedelmi repülőgépe lesz. Fotó: Boeing/Pinterest A világ leggyorsabb kereskedelmi repülőgépe lesz. Fotó: Boeing/Pinterest

Theodore Roosevelt volt 1911-ben az első repülőgépen utazó amerikai elnök, bár már nem elnökként. Amikor ugyanis a St. Louis-i Kinloch Field-ről a Wright-fivérek egyik gépével felszállt, már William Howard Taft volt az elnök. A repülésre az alkalmat egy vidéki búcsú adta, amikor Roosevelt rövid időre a tömeg fölé emelkedett.

A II. világháború előtt az elnökök hosszabb távolságú és nemzetközi utazásai meglehetősen ritkaságszámba mentek. A távközlés kezdetleges volt, az utazás pedig lassú, az ilyen távoli utak tehát megnehezítették az elnökkel való kapcsolattartást, valamint elszigetelték őt a washingtoni eseményektől.

Az amerikai kormány tagjai csak a harmincas évek végén kezdték a repülést a vasúttal szemben előnyben részesíteni. Az első elnöki különgépként használt légi jármű eredetileg katonai célt szolgált: e feladatra a B-24 Liberator bombázót alakították át.

Jackie-nek a világoskék tetszett

Eisenhower volt az első, aki az Air Force One-ba vezeték nélküli telefont és telexet is szereltetett. Kennedy egy hosszútávú repülésre átépített Boeing 707-est szerzett be ilyen célra. Abba, hogy milyen színű legyen, beleszólt a felesége, Jackie is, pontosabban ő ajánlott egy művészt a gép küllemének megtervezésére. Az új géphez az alkotók eredetileg vörös és arany színeket képzeltek el, Amerika teljes nevének nagybetűs feliratozásával. Kennedynek ez a festés túlságosan is fejedelminek tűnt, és Jackie ajánlására a francia-amerikai Raymond Loewy iparművészt kérték fel az új VC–137B kidekorálásához.

Loewy az elnökkel folytatott beszélgetését követően az amerikai nemzeti archívumban megtekintette a Függetlenségi Nyilatkozatot, amelyben az ország nevét egy levegős, nagybetűs betűtípussal szedték. A gép alját meghagyta csillogó alumínium-színűre, majd kétféle kék árnyalatot használt: egy pasztellkéket a korábbi köztársaság és elnökség jelképéül, valamint egy sötétebb kéket, a jelen és a jövő szimbolizására.

Akkor még senki nem sejtette, hogy nem is olyan rövid idő múlva Kennedy holttestét szállítják a fedéélzeten Washingtonba, az elnök temetésénél pedig is ez a repülő húzott el az arlingtoni temető felett, 50 vadászgép kíséretében.