Hiába javulnak a koronavírus-számok, tegnap minden negyedik teszt pozitív lett

A beoltottak száma 6 194 221 fő, közülük 5 906 701 fő már a második oltását is megkapta, 3 028 149 pedig már a harmadik oltást is felvették – ugyanakkor tegnap mindössze 1968 első oltást adtak be, azaz az oltatlanok megszólítása láthatóan továbbra is nehézkes.

5506 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 208 020 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elvégzett tesztek 26,1 százaléka lett pozitív. Elhunyt 153 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 232 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 005 586 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 165 202 főre csökkent. 6337 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 540-en vannak lélegeztetőgépen.

Ma megkezdődött az 5-11 éves gyermekek oltása a kórházi oltópontokon. A koronavirus.gov.hu közlése szerint az oltási akcióhetek sikerére és az omikron vírus magyarországi megjelenésére tekintettel újabb oltási akció lesz csütörtök és péntek délután, valamint szombaton a kórházi oltópontokon.