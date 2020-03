Holnaptól zárt kapus lesz minden focimeccs Magyarországon

A ma kihirdetett veszélyhelyzet ellenére az esti kupameccsekre még kimehettek a szurkolók, holnaptól azonban minden Magyarországon rendezett focimeccs zárt kapus lesz. A senkit sem meglepő döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség az esti órákban közölte a honlapján.

A helyszínen nem, de tévében továbbra is követhetők lesznek a mérkőzések, mert a szűk körű rendezőgárda, a játékosok és a stábtagok mellett az M4 Sport továbbra is forgathat, és a meccseket az m4sport.hu is adja majd.

Az MLSZ szerdán délután levélben részletesen tájékoztatta a klubokat, hogy az egészség megőrzése érdekében milyen feltételekkel kell megrendezni a professzionális és amatőrmérkőzéseket.

A felnőtt összecsapások mellett szintén határozatlan ideig szünetelnek a fiatalok programjai, így leáll az óvodásoknak és az általános iskolásoknak szóló OTP Bank Bozsik-program és a középiskolásoknak játéklehetőséget biztosító Fair Play Cup is, valamint lefújták az összes további szociális programot, tornát, fesztivált.

(MLSZ)