Hoppá, megdicsérte a hazai bankokat az EBRD

Az EBRD hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a háborús körülmények közepette is sikerült 4,4 százalékponttal csökkenteni éves összevetésben az ukrán bankrendszer rossz hiteleinek arányát. Az EBRD kiemeli, hogy a térség egészében folytatódott azoknak a kinnlevőségeknek (az Európai Bankhatóság terminológiájában Stage 2 megjelölésű hiteleknek) a csökkenése is, amelyeknek a hitelkockázata a folyósítás idején megállapított kockázati szinthez képest a futamidő során számottevően növekedett. Az EBRD adatai szerint a Stage 2 hitelállomány a júniussal zárult tizenkét hónapban 10,71 százalék volt, vagyis számottevően alacsonyabb a 2022 decemberében mért 12,15 százalékos tetőzésnél. (MTI)

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) is visszaadja az Erste Group magyarországi leánybankjában lévő 15 százalékos részesedését az osztrák bankcsoportnak - jelentette be a nemzetközi pénzügyi intézmény.

Kedden Londonban közzétett 31 oldalas éves beszámolójában az EBRD kimutatja, hogy a júniusban zárult tizenkét hónapban 1,2 százalékkal 27,6 milliárd euróra csökkent a rossz kinnlevőségek összege a vizsgált 17 közép- és kelet-európai bankrendszerben. Ez azt is jelenti, hogy a térségi bankrendszerek együttes bruttó követelés-portfoliójához mért átlagos NPL-ráta a vizsgált egy évben 0,1 százalékponttal 2,08 százalékos mélységi rekordra süllyedt.

