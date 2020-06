Horgássz esőben és hidegben is!

A Fishinda oldalán találhatunk esőköpenyt, poncsót, és olyan suitot, amelyet egész évben használhatunk. A NAVITAS NVTS ALL SEASON SUIT 2.0 meleg, ugyanakkor kényelmes és sokoldalú, továbbá könnyű és nem terjedelmes feleslegesen. Teljesen ragasztott varratokkal rendelkezik, továbbá belső süllyesztett és biztonsági zsebbel, valamint állig becipzározható.

Horgászni viszont ilyenkor is kell, mivel a víz oxigéntartalma és a halak étvágya ebben az időben megnő, és ezt érdemes kihasználni. A viszontagságos időjáráshoz pedig megfelelő ruházat szükséges . A hidegérzetet egyrészt az egészség megőrzése érdekében, másrészt a komfortérzet miatt kell kiküszöbölni.

Itt viszont most még csak az eső esik...

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!