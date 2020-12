Hozott vagy vitt a 27 százalékos lakásáfa?

Az idő faktornak kitüntetett szerepe van a piaci folyamatok jobb megértésében és mindenféle becsléseknél is. Az előkészítés alatt lévő és az épülő új lakások értékesítése folyamatosan hullámzik. A fejlesztők igyekeznek sakkozni az átadásokkal, így a hivatalos statisztikákban megjelenő adatok csak nagy fenntartásokkal kezelhetők, és feltétlenül szükséges ezek külön értelmezése. Ennélfogva az áfabevételeket is csak széles sávban lehet megtippelni.

A társasházi beruházások várhatóan megugranak 2021-ben (fotó: Mester Nándor) A társasházi beruházások várhatóan megugranak 2021-ben (fotó: Mester Nándor)

Az tény, hogy az átadott új építésű lakások száma 2020 első három negyedévében 25 százalékkal nőtt éves összevetésben, ami azonban főként a korábban 2019 végére tervezett, nagy volumenű átadások egy részének 2020-ra történő csúszásából adódott. Tavaly és idén még bőven voltak 5 százalékos áfával árult új lakások a piacon, mert sok fejlesztő még kihasználta, hogy 2018. november 1. előtt szerezte meg az építési engedély.

A fejlesztés és előkészítés alatt álló budapesti új lakások 58 százalékára, 21,5 ezer lakásra a 27 százalékos áfamérték vonatkozik még 2020-ban. Nagyságrendileg ez az a lakásszám, amelynek bruttó árára a bejelentett családpolitikai intézkedések csökkentőleg hatnak majd a következő években. A szabad, még nem értékesített lakások árain túl, a kedvezményes áfakulcs a már megkötött adás-vételi szerződések 2021-től megfizetendő vételárrészei esetén is csökkentheti a bruttó vételárat, az ár szerződésben meghatározott típusa (bruttó vagy nettó) függvényében - vélte a jegybank a novemberben közölt lakáspiaci jelentésében.

Az MNB a jelentés őszi elkészítésekor 2021-re jósolta, hogy 51 százalékra emelkedik a 27 százalékos áfával kínált lakások aránya. Időközben azonban a fejlesztők és egyes építőipari cégek nyomására végül az 5 százalékos áfa visszaemelése mellett döntött a kormány. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az 5 százalékos áfa csak a 2023 végéig átadott lakásokra vonatkozik.

Értékesítés alatt álló, épülő vagy tervezett új lakások (forrás: Eltinga) Értékesítés alatt álló, épülő vagy tervezett új lakások (forrás: Eltinga)

A kínálati oldalnak a piachoz és a szabályokhoz való idomulását az építési engedélyek számának alakulásán is tetten érhetjük, ez is befolyásolhatja a későbbi áfabevételeket. Idén az első kilenchavi adatok szerint (KSH) a kiadott lakásépítési engedélyek száma mintegy 37 százalékkal csökkent éves alapon. Vagyis a nagyobb fejlesztők és a kisebb vállalkozók is inkább elhalasztották az új beruházásaikat, remélve, hogy visszaemelik az 5 százalékos áfát. A kivárás van a mögött, hogy a társasházak fejlesztői 2020 harmadik negyedévében Budapesten csupán mintegy 290 fejlesztés alatt álló új lakás értékesítését kezdték meg, ami csaknem tizede a korábbi években tapasztalt negyedéves átlagnak.

További áfabevétel-meghatározó tényező, hogy mikor kötik-kötötték az adásvételi szerződést, illetve mikor fizetik-fizették be a vételár egy bizonyos részét. A folyamatban lévő építkezéseket futtató ingatlanfejlesztő cégek ugyanis egész 2019-ben és még 2020-ban is arra ösztönözték az új lakások vásárlóit, hogy minél nagyobb arányú befizetéseket teljesítsenek, így a használatbavételkor csak kis részt számítanak 27 százalékkal. Amint hírét vették, hogy 2021-től megint 5 százalék lesz az áfa, leálltak ezzel a sürgetéssel, hiszen kaptak továbbá éveket a projektek átadására.

Fejlesztés és előkészítés alatt álló budapesti lakások megoszlása (forrás: MNB, Eltinga) Fejlesztés és előkészítés alatt álló budapesti lakások megoszlása (forrás: MNB, Eltinga)

A visszatartást mutatja, hogy a 2019 végi roham után 2020 elején csak 4775 lakás készült el, majd a második negyedévben tovább esett ez a mutató 3922-re, a harmadik negyedévben pedig 4179-re javult kissé. Tényadat, hogy 2019 utolsó negyedévében majdnem 11 ezer lakást adtak át (vettek használatba), pont a sürgetések hatására. Ez majdnem annyi, amennyit 2020 első kilenc hónapjában adtak át.

Ez a kvázi áfahiány azonban nem lehet olyan súlyos a jövőre nézve, mint azt Matolcsy György állította. Még akkor sem, ha páldául a CSOK-ra jogosultak visszaigényelhetik majd az áfát. A fejlesztők ugyanis elég nagy elánnal fognak belevágni a beruházásaikba, mert a vásárlókat megtámasztó méretes kormányzati csomag vélhetően annyira megdobja a keresletet, hogy a nagyobb volumen miatt már megéri akár 5 százalékos áfával is árusítani az új lakásokat. A nagyobb volumenek pedig vélhetően nagyobb áfabevételt is hoznak, mint a korábban 27 százalékos áfával tervezett, de sokkal kevesebb új lakás. Az MNB az idézett jelentésében - a jelentősebb fejlesztőkkel való konzultációt beszámítva - azt írta, hogy az 5 százalékos áfa ismételt bevezetése 2021-től több mint 20 ezer új lakás árában okozhat csökkenést.