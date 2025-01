Így állnak a hazai gáztározók az orosz földgáz leállása után

„Magyarországra már tavaly is alapvetően déli irányból érkezett a földgáz, az ukrán tranzit leállítása így a hazai fogyasztók biztonságos ellátását nem veszélyezteti. Az importszállítások folyamatosak, a magyar családok és vállalkozások zavartalan kiszolgálását a magas tárolói készlet és a belföldi kitermelés is segíti. Hazánk a fogyasztásarányos töltöttségben változatlanul a szűk európai élmezőnybe tartozik. A 44 százalékos magyar adat kétszeresen múlja felül az uniós átlagos mutatót” – tették hozzá.

Az ATV az Energiaügyi Minisztériumot is megkereste, akik azt írták, a kiemelkedő kapacitású hazai tárolókban ez jelenleg 4,5 milliárd köbmétert jelent, ami az éves lakossági felhasználás másfélszerese.

Balogh József is osztja kollégája véleményét, hiszen a leállással Ukrajnának évi 800 millió dolláros tranzitdíjról, az oroszoknak pedig csaknem 5 milliárd dollárról kell lemondania. „Szlovákiában van egyedül potenciális probléma, Ausztria tud venni gázt Németország felől vagy Olaszország felől, Magyarország teljesen jól van, mert délről jön a török áramlat, Magyarországra továbbra érkezik az orosz gáz” – hangsúlyozta a szakértő.

„Ne temessük el az ukrán gáztranzitot. Most azt láthatjuk, hogy január egytől valamilyen szinten győzött a geopolitika, holott a pénzügyi és technikai racionalitás és józan ész is azt diktálná, hogy ezeket a szállításokat valamilyen úton-módon újra kell éleszteni. Iparági vélemények szerint az év talán első felében láthatunk valamilyen változást, azt, hogy valamilyen új típusú, új struktúrájú szerződést kötnek majd” – véli Turai József.

