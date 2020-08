Így léphetnek be a magyarok keddtől Magyarországra

A külföldi sportoló vagy sportvezető akkor is beléphet Magyarország területére, ha – az Európai Labdarúgó Szövetség vonatkozó protokolljára is figyelemmel – a sporteseményt, illetve a sportrendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező személy esetében – a 3. § b) és c) pontjától eltérően, kijelölt karantén helyett – a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét kell hatósági házi karanténként kijelölni. A hatósági házi karantén ideje alatt a személy a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet, a sportszervezet által szervezett edzésen részt vehet. A két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – között 24 órának kell eltelnie.

Ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően a magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere vagy a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy lép be Magyarország területére, a 3. §-t a (2)–(5) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy esetében a hatósági házi karantén helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét is ki kell jelölni.

