Indul a nyár: megmentené turistaszezonját Görögország

a turisták koronavírus-teszt nélkül is beléphetnek az országba, és karanténban sem kell maradniuk.

Közölte azt is, hogy a kormány ideiglenesen 24-ről 13 százalékra csökkenti az utazásra – repülésre, valamint busz- és vasúti közlekedésre – kivetett adót, hogy olcsóbbá tegye az utazást, és így felpörgesse a forgalmat.

Júniusban megkezdődik a görög turistaszezon, a nemzetközi charterjáratok pedig júliustól szállítják majd a turistákat a népszerű üdülőhelyekre, jelentette be televíziós beszédében Kyriakosz Mitsotakisz görög miniszterelnök.

