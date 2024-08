Tartós inflációt kelt az olimpia?

Európában az infláció megugorhat az olimpia és Taylor Swift miatt, de az a svájci Union Bank of Switzerland (UBS) szerint nem fogja megterhelni a helyiek pénztárcáját. Ennek az az oka, hogy a fogyasztói árak változásának számítási módszere érzékelheti a turizmussal kapcsolatos iparágakban, például a szállodákban jelentkező áremelkedést, ami torz képet adhat — ismerteti a CNBC.

„Az olimpiai játékok vagy egy Taylor Swift koncert hirtelen keresleti sokkot okoz” — írta Paul Donovan, az UBS Global Wealth Management vezető közgazdásza egy minap kiadott elemzésében. „Ezeknek az áraknak a mérési módszere valószínű, hogy rögzíti a kereslet szokatlan és átmeneti növekedését, és emiatt következik be a fogyasztói árak mért inflációjának növekedése.” Ez már az Eras turnénál is látható volt, amely növelte a szállodai bevételeket azokban az amerikai városokban, ahol Swift fellépett.

Idén júniusban az Egyesült Királyságban is növekedtek a szállodai árak, de Donovan szerint a magasabb költségeket „valószínűleg egy kisebb csoport, Taylor Swift zenéjének rajongói viselték.”

Csalogató marketinganyagokból nem volt hiány

Fotó: Florian Hulleu, NOB szórólap

Bár a Fények Városában július elején a szállodák küzdöttek, a foglaltság becslések szerint 60 százalékkal csökkent, ami miatt a szállodák árengedményeket kínáltak, azonban a játékok ideje alatt a trend megfordult. A globális ingatlanpiaci adatokat szolgáltató CoStar szerint a párizsi szállodák foglaltsága az olimpia alatt magasabb volt, mint egy évvel előtte. Azonban a záróünnepség után a párizsi szállodafoglalások várhatóan csökkennek, még az egy évvel ezelőtti szint alá is mehetnek. A város szállodaipara jelentős éves áremelkedést is tapasztalt. A CoStar adatai szerint az idei játékok első teljes hetében, július 29-től augusztus 4-ig, az egy szobára jutó heti bevétel éves szinten 206 százalékkal nőtt. Ezt a foglaltság 17,4 százalékpontos emelkedése, 85,4 százalékra, valamint az átlagos napi ár 143 százalékos növekedése okozta.

Az árak jelentős emelkedése Franciaország más részein is tapasztalható volt. A fővárosi régióban a CoStar szerint az átlagos napi ár 83,4 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest a július 28-án zárult héten.

„Az átlagos francia ember Párizsban akart megszállni? Nem, semmiképp, hacsak nem őrült, vagy nem ment az olimpiára” — mondta az elemző. Hozzátéve: „A legtöbb franciát nem érinti az árak megugrása.”

Ugyanakkor a játékok hatalmas számú turistát vonzanak. Már az első héten a párizsi turisztikai hivatal 1,73 millió látogatót jelentett Nagy-Párizsban, ami 18,9 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. Ezek közül 924 ezer volt a nemzetközi turista – ez körülbelül 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest –, a legtöbb külföldi látogató az Egyesült Államokból érkezett. A városba érkező francia turisták száma 25,1 százalékkal, 803 ezerre emelkedett az előző évhez képest.

Összességében a turisztikai hivatal 15,3 millió látogatót becsül az olimpiai és az augusztus 28-án kezdődő paralimpiai játékokra, ebből 11,3 milliót az előbbire és 4 milliót az utóbbira. Ez idő alatt a játékok rekordjegyeladásokat is produkáltak. A Párizs 2024 Szervezőbizottság jelentése szerint összesen 10,6 millió jegyet adtak el vagy osztottak ki az olimpiai és paralimpiai játékokra, ebből legalább 9,4 milliót az olimpiára és legalább 1,2 milliót a paralimpiára. Az előző rekordot az 1996-os atlantai játékok tartották, 8,3 millió eladott vagy kiosztott jeggyel.

Keresleti ingadozások más, a párizsi gazdasághoz kapcsolódó területeken is megfigyelhetők, például a légiközlekedésben. Annak ellenére, hogy néhány légitársaság a forgalom csökkenését jósolta a harmadik negyedévre a Párizsba irányuló kisebb forgalom miatt ezen a nyáron, a Visa legfrissebb adatai azt mutatják, hogy

Azonban a Delta Air Lines és az Air France-KLM arról számoltak be, hogy a turisták, akik idén nyáron elkerülték Párizst, rontották az eladásaikat.

A magyar aranygép is növelte a párizsi légiforgalmat

Fotó: MOB-Média/Szalmás Péter

Míg a párizsi olimpia hosszú távú gazdasági hatása még bizonytalan, Donovan arra számít, hogy „összességében valószínűleg pozitív lesz,” utalva korábbi játékokra, amelyek turisztikai fellendülést eredményeztek, mint például az 1992-es barcelonai olimpia.

Egy nemrégiben készült tanulmány szerint a Párizs 2024 akár 12 milliárd dollár, vagyis 11,1 milliárd euró hosszú távú gazdasági hatást is eredményezhet, a Sportjogi és Gazdasági Központ becslése szerint. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint a következő két nyári olimpia még nagyobb nyereséget termelhet.

Ez lesz az első olyan nyári olimpia, amelynek költségei várhatóan 10 milliárd dollár alatt maradnak a Sydney 2000 óta. A pénzt úgy sikerült megtakarítani, hogy a helyszínek 95 százaléka már létezett vagy ideiglenes volt, és ez a stratégia „fordulópontot” jelenthet az olimpiai mozgalom számára – emelte ki Victor Matheson, a College of the Holy Cross közgazdász professzora. „A NOB lehetővé tette Párizs számára, hogy olyan olimpiát rendezzen, amely nem épít milliárd dolláros »emlékműveket«, és nem aranyozza be azokat. Az ilyen dolgok, amelyek gyorsan megemelhetik a költségeket, úgy tűnik, most nem jelennek meg.”