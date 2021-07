Itt az áttörés: másfajta vakcina is adható a második körben

Kunetz Zsombor egészségügyi szakember Facebook-oldalán egy igen fontos levelet osztott meg, ez pedig Müller Cecília országos tisztifőorvos levele, amelyben egy régóta várt döntésről számol be.

„Az első oltás után esetlegesen jelentkező tünetek kapcsán, valamint az egyre növekvő tudományos ismeret miatt sok esetben merül fel kérdésként mind az oltottak, mint az egészségügyi ellátók részéről, hogy az oltási sorozat folytatható-e ugyanazzal a vakcinával, vagy van-e lehetőség egy másik oltóanyaggal befejezni az oltási sorozatot” – áll a levél bevezető részében.

Az oltóorvos dönthet, hogy melyik vakcinát adja be második körben. Fotó: mfor.hu Az oltóorvos dönthet, hogy melyik vakcinát adja be második körben. Fotó: mfor.hu

Az országos tisztifőorvos szerint a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében a szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendelet alapján az oltóorvos eddig is egyedileg bírálta el az oltás végrehajthatóságát. Ehhez szükség esetén az egészségügyről szóló 1997-es törvény alapján más szakorvos segítségét is igénybe veheti.

Bár kérdéseinkre pár hete nem kaptunk választ az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél, hogy hány bejelentés érkezett hozzájuk az oltások kapcsán, most úgy tűnik, ez a levél lehet a válasz. Müller Cecília azt írja, hogy „a felmerült kérdések alapján megkértük a Szakmai Kollégium Klinikai Immunológiai és Allergológiai, valamint Reumatológiai tagozatának állásfoglalását az anafylaxia (egy ilyen esetről be is számoltunk), jelentette ellenjavallatok, továbbá a Transzfúziológia és Haematológia tagozatának véleményét a trombózisos események jelentette kontraindikációk tekintetében.”

Ennek értelmében kijelenti:

"A tagozatok állásfoglalásában, illetve az alkalmazási előiratokban felsoroltak mellett fennállhat egyéb olyan egészségi állapot, megbetegedés, valamint az első oltás után jelentkező tünetek, amelyek indokolják, hogy a második oltásra az elsőtől eltérő típusú Covid-19 elleni oltóanyaggal kerüljön sor. Erre vonatkozóan az oltóorvos – szükség esetén a kezelőorvos segítségével – dönthet."

Az oltóorvos döntése alapján indokolt esetben lehetőség van az első adag vakcinától eltérő oltóanyag típus másodikként történő beadására. Amennyiben az oltóhelyen nem áll rendelkezésre a kívánt oltóanyag, előzetes egyeztetést követően bármely oltóhelyre beküldhető az oltandó személy.

Az országos tisztifőorvos felhívja az egészségügyi intézményekben dolgozók figyelmét, hogy amennyiben a különböző oltóanyagok alkalmazása orvosi okból történik, akkor nem minősül oltási balesetnek, azaz Oltást Követő Nemkívánatos Eseményként (OKNE) nem kell bejelenteni az esetet. A jövőben is be kell jelenteni OKNE-ként, ha véletlen adminisztrációs hiba miatt történik az eltérő oltóanyagok használata. Egy debreceni házaspár AstraZeneca után véletlenül kínai vakcinát kapott, melyről lapunk be is számolt: