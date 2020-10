Ez a bátorság: járványban új magyar turisztikai startupot indítani

„A vendégvélemények, az ár és az online megjelenés a három legfontosabb szempont a vendégek szállás- és étteremválasztási folyamatánál. Ezen területek fontossága ma már ismert, ugyanakkor a legtöbb szálloda és étterem nem rendelkezik megfelelő kapacitással vagy szakemberrel, hogy ezeket a területeket a legújabb trendeket követve, egybehangoltan fejlessze. Az üzleti koncepciónk ezért ezeknek a területeknek a magas színvonalú és egymás szinergiáira építő fejlesztésére és menedzselésére alapul” – mondja Belán Miklós, az Everguest alapítója.

Járvány idején turizmusban vállalkozást indítani, nagy merészség. Fotó: Pixabay Járvány idején turizmusban vállalkozást indítani, nagy merészség. Fotó: Pixabay

A vendégek egy korábbi értelmezés szerint egy lineáris folyamaton keresztül jutnak el az ötlet megszületésétől a döntésig. Ezt nevezi a szakma „guest journey”-nek, azaz vendég döntéshozatali útvonalnak.„A mi értelmezésünk szerint a guest journey egy körkörös ábra, hiszen a folyamat során arra is törekednünk kell, hogy visszatérő vendéget csináljunk az egyszer betérő vendégből. Lényegében így született meg az Everguest név is, hiszen szolgáltatásainkkal nem csak rövidtávon generálunk erősebb reputációt, több bevételt és magasabb vendégforgalmat, hanem hosszútávon arra is törekszünk, hogy a vendég, visszatérő ’örök vendége’ legyen ügyfeleinknek” – teszi hozzá az alapító.Nemzetközi kutatások alapján ma már a döntés előtt álló vendégek 99 százalékát befolyásolják a vendégvélemények. A szakember azonban úgy véli, hogy a legtöbb hazai szálláshelyen elhanyagolják a vendégek visszajelzéseit, pedig elképesztően sok információt tartalmaznak a szolgáltatás minőségét illetően. Emellett fontos az aktív és minőségi jelenlét az online felületeken, illetve pazar vendégforgalom növekedést lehet generálni megfelelően kivitelezett kampányok segítségével.Ha minden hotel dinamikusan árazna, akkor a szállodai bevételek akár 15-20 százalékkal lennének magasabbak. A jó árazással nem csökkentünk a vendégforgalmunkon, viszont növelünk a bevételünkön, hiszen megtaláljuk azt az árat, amit a vendég szívesen kifizet a szolgáltatásainkért. Ezen szolgáltatások összességével egyszerre érhető el a vendégélmény és a bevétel növekedése.Az új turisztikai startup másik fontos célkitűzése, hogy Magyarország csodálatos területeit, szállodáit és éttermeit népszerűsítse egyaránt a belföldi és a külföldi vendégek számára.Úgy vélik, az új startup tevékenységei hozzájárulnak a magyar GDP növekedéséhez, hiszen a hazai vendégek belföldön tartásával itthon költik el a pénzt leginkább magyar vállalkozásoknál és ugyanígy tesznek majd a külföldi vendégek is, akik külföldről hozzák be költőpénzüket az országba. Szolgáltatásaik külföldre terjesztésével az export bevételekhez tudnak hozzájárulni: szeretnének minden kontinensen jelen lenni.Első hallásra sokan furcsa, hogy pont a koronavírus által leginkább sújtott iparágban, a turizmusban indult az új startup. De Belán Miklós, az Everguest alapítója úgy gondolja, hogy kanyarban kell előzni, ezért még inkább felgyorsították a fejlesztéseiket.„A szolgáltatásaink ki vannak fejlesztve mind a három üzletághoz és számos partnerünk élvezi már ezek előnyeit. Ugyanakkor hosszú távú terveink vannak olyan termékek létrehozásával, amikre az egész világon szüksége van a szállodáknak és éttermeknek egyaránt. Ehhez keresünk olyan tőkeerős befektetőt, aki látja, hogy az ilyen időszakban kitartó, fejlesztő és lehetőséget meglátó vállalkozások óriási előnyre tehetnek szert a jellemzően ilyenkor költségcsökkentő vagy menekülő vállalatokkal szemben” – tette hozzá Belán Miklós.