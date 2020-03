Járványügyi toborzás: Csak ápolót, orvost és betegszámlálót keresnek

Minden magyar kórház felkészült az új koronavírusos betegek fogadására - jelentette ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere január 28-án. Ekkor még nem volt Magyarországon koronavírusos beteg. Tehát már január végén a kormány szerint minden magyar kórház felkészült: van elég orvos, ápoló, védőeszköz és épület. Ehhez képest a koronavírusos betegeket fogadó kórházak jelentős része álláshirdetésben keres ápolókat és orvosokat, Orbán Viktor miniszterelnök csak március 23-án jelentette be, hogy minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos és egészségügyi szakdolgozó speciális maszkot kap, a többiek és a koronavírus-gyanús betegek orvosi maszkot kapnak, míg a kiskunhalasi mobil járványkórház a tervek szerint egy hónap alatt épül meg a helyi börtön területén.

"Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe várunk minden elhivatott gyakorló ápoló, ápoló, intenzív terápiás tapasztalattal bíró kollégát pulmonológiai és pulmonológiai intenzív osztályainkra. Feladatok: kiemelt bérezéssel foglalkoztatunk ápolókat a koronavírussal fertőzött, légzési elégtelen betegeket ellátó részlegünkön" - olvasható a Korányi hirdetése a jobline.hu álláskereső portálon. A kormányközeli média március 25-én jelentette, hogy az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított részleg március 24-étől készen áll a betegek fogadására, az orvosi stáb pedig nekiállhatott a koronavírussal fertőzöttek ellátásának. Ápolókat viszont még toboroznak.

Azt nem tudni, hogy az elhivatott ápolókat konkrétan milyen kiemelt bérezéssel várják a koronavírusos részlegre napi 12 órát dolgozni, de az emlékezetes, hogy januárban 14 százalékkal emelkedtek az egészségügyi szakdolgozói és az ápolói bérek. A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint ez arra volt elég, hogy az illetménytábla alja végre elérte a minimálbért. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) felmérése szerint pedig Budapesten és Pest megyében a legalacsonyabb a folyamatos munkarendben dolgozó szakképzett ápolók száma, miközben itt a legmagasabb a szakképzetlen ápolók aránya.

Magyarországon a MESZK szerint csaknem 24-25 ezer ápoló hiányzik az egészségügyi ellátás rendszeréből. A közigazgatási állásportál jelenleg 226 ápolói álláshirdetést tartalmaz, köztük például a Dél-Pesti Centrumkórház (Szent László kórház) is szinte az összes osztályára keres ápolót. Az infektológiai osztályra gyakorlatilag bármilyen végzettségű ápolót szívesen látnának: érettségizett, OKJ-s vagy diplomás ápoló is jelentkezhet március 31-ig. Közalkalmazotti jogviszonyban lehet 12 órás munkarendben dolgozni. Lapunk is írt arról, hogy egyre több kórház kényszerül bérnővérek, -műtősnők, -műtősfiúk foglalkoztatására, főként a fővárosban, továbbra sem enyhül ugyanis az ápolóhiány. Februárban pedig szúrópróba-szerűen megnéztük, hogy a kórházak hány üres pozíciót hirdettek abban a pillanatban.

Bár a kormány szerint minden kórház felkészült a járványra már januárban, a közigazgatási állásportál 36 oldalon keresztül sorolja, hogy melyik kórház milyen orvosokat keres. Március 29-én Dr. Kalmár Mihály, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház főigazgatója tájékoztatása szerint újabb 7 fő pozitív koronavírussal fertőzött beteget vettek fel a szentesi kórház fertőző osztályára, így 8 főre emelkedett az ilyen típusú ellátottak száma. Az állásportálon egymást érik a szentesi kórház hirdetései: infektológus, aneszteziológus, radiológus, sebész, belgyógyász, traumatológus és onkológus szakorvost is keresnek. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony jöhet létre, ha valaki megpályázza a lehetőséget, ehhez egyetemi végzettség és például infektológia szakvizsga szükséges, illetve bűntetlen előélet.

Az orvoshiányról is sokat lehetett olvasni januárig. A vg.hu írt arról, hogy Magyarországon az egészségügyi ellátás optimális biztosításához 21 920 orvosra van szükség. Két éve összesen 20 299 állás volt betöltve, 1621 állásban pedig nem dolgozott orvos. Idén januárban 469 háziorvosi és 256 alapellátó fogorvosi praxis állt üresen, így 725 praxisban helyettesítéssel oldják meg a betegek ellátását. Viszont Orbán Viktor miniszterelnök azt üzente március 29-én, hogy egyetlen magyar sincs egyedül. Rávilágít az egészségügyi dolgozók anyagi helyzetére, hogy a MÁV, Volánbusz, BKV és egyéb közlekedési társaságok bejelentették: az egészségügyi dolgozók a nyugdíjasokhoz hasonlóan ingyen utazhatnak.

Valaki számolja össze

Az álláshirdetéseket böngészve még néhány érdekességet lehet találni. Például a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a karcagi járásba keres tisztifőorvost. A Baranya Megyei Kormányhivatal a szigetvári járásba keres népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi szakügyintézőt. A Tolna Megyei Kormányhivatal pedig a szekszárdi járásba keresett március 15-ig járványügyi szakügyintézőt. Feladatai közé tartozik például, hogy "nyilvántartja, és naponta rögzíti a bejelentett fertőző megbetegedéseket. Munkája kiterjed a bejelentések napi elektronikus adminisztrálására, továbbítására. Kivizsgálja a megbetegedések körülményeit, környezeti felderítést végez, helyszíni járványügyi vizsgálatokat lefolytatja, a szükséges hatósági intézkedéseket megteszi". A szekszárdi járásba két város és 15 falu tartozik, ahol mintegy 59 ezer ember él. A szigetvári járásba pedig egy város és 44 község tartozik 25 ezer emberrel.