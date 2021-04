Javuló kilátások? Napok kérdése, és a fél országra szakadhat a nagy szabadság

Heti előrejelzéseink rövidke történetében nem fordult még elő a mostanihoz hasonló eset. Legutóbbi, hétfői prognózisunkhoz képest ugyanis nagyot változott az oltások tempója, ami miatt teljesen más kép rajzolódik ki a következő napok vonatkozásában. Így revideáljuk két nappal ezelőtti előrejelzésünket, de ezek már csak ilyenek.

Hétfői cikkünk megírását nagyban befolyásolta, hogy az előző két nap nagyon kevés, 8, illetve 19 ezer oltást adtak be, mivel inkább a második körös oltások pörögtek. Ezek az értékek pedig nagyon lehúzták az egyhetes napi átlagokat, bár egész múlt héten visszafogottan alakult a beadott oltások száma.

A nyitás napja, 2021. április 24-én (Fotó: Privátbankár / Izsó Márton Artúr) A nyitás napja, 2021. április 24-én (Fotó: Privátbankár / Izsó Márton Artúr)

Nem így történt az elmúlt két nap, hétfőn és kedden. A hét első napján közel 76 ezer oltást sikerült beadni, kedden pedig még ennél is többet, 94 ezret. Így már a 3,8 millió oltott elérésének küszöbén állunk, az elmúlt két nap rögzített tempója alapján pedig a fél országra - pontosabban a védettségi igazolványokkal rendelkezőkre - szakadó szabadság is már az ajtón kopogtat.

Mivel erőteljes kormányzati szándék van a mielőbbi újraindításra, a különböző mérföldkövek kipipálására, valamint az oltások pörgetésére, a hétfőn és kedden beadott dózisok átlagával számoltuk újra az előrejelzésünket.

Ez alapján a múlt hetihez hasonló forgatókönyvre is számíthatunk, vagyis pénteken eléri a számláló a 4 milliót, másnap pedig újra nagyot változnak majd a mindennapok. Kezdve azzal, hogy éjfélre tolódik a kijárási korlátozás kezdete, a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyitják a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt, akik akár éjjel 11 óráig is támaszthatják a pultot kedvenc kocsmájukban.

4 millió oltott után az alábbi változások lépnek életbe:

A kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul.

Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.

A védetteknek (akiknek védettségi igazolványa van) este 11 óráig megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.

A vendéglátó üzletek belső tereiben a védetteknek és kiskorú gyermekeiknek nem kötelező a maszkviselés, ahogy azok teraszain sem.

A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.

A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is.

Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.

A védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.

A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

Közterületen, tömegközlekedésben, boltokban a még nem beoltottak védelme érdekében továbbra is kötelező lesz a maszkviselés.

Újranyitnak a kaszinók és a játéktermek is, melyeket csak védett személyek látogathatnak.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet, vagy akár egy éves bezárással is sújtható.