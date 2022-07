Jó hírt közölt Magyarországgal a hitelminősítő

A nemzetközi hitelminősítő egyebek mellett azzal a véleményével indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést, hogy a magyar gazdaság szerkezeti mérőszámai erőteljesek a hasonló besorolású többi ország strukturális mutatóival összevetve. A Fitch kiemelte azt is, hogy az elmúlt időszakot stabil gazdasági növekedés jellemezte, és ennek fő hajtóerejét a beruházások adták.

A cég hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a mérleg másik oldalán a magas közadósság, az "unortodox" költségvetési és monetáris politikai lépések sora, valamint a kormányzati jelzőszámok gyengülése áll.

A magyar államadós-besorolás stabil kilátása az elemzés szerint mindazonáltal azt tükrözi, hogy a Fitch tartós gazdasági növekedéssel, a külső egyensúlyi helyzet fokozatos javulásával, valamint költségvetési konszolidációval számol, és azt várja, hogy mindezek eredményeként a közadósság-ráta is javul a következő három évben.

A hitelminősítő közölte azt is, hogy várakozása szerint Magyarország szeptember végéig egyezségre jut az Európai Bizottsággal a magyar helyreállítási tervről, és így hozzájuthat a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett helyreállítási alap finanszírozásaihoz. A Fitch Ratings megítélése szerint az erről folyó tárgyalások az utóbbi hetekben konstruktívabbá váltak, és a hitelminősítő azzal számol, hogy a magyar kormány további engedményekre lesz hajlandó a közbeszerzések és a korrupcióellenes eljárások területén.

Jó hírt közöltek. Fotó: Depositphotos Jó hírt közöltek. Fotó: Depositphotos

A cég a fő kockázatok között említi a függést az orosz energiahordozó-szállításoktól, kiemelve, hogy Magyarország nyersolaj-szükségletének 80 százalékát, földgázigényének 95 százalékát Oroszországból importálja.

Jóllehet a Fitch Ratings nem számol azzal, hogy az Oroszországból érkező földgázszállítások teljesen leállnak, ha azonban az Európai Unióban kiterjedt energiahordozó-adagolást kellene bevezetni, az Magyarországon valószínűleg recessziót és a jelenleginél is sokkal magasabb inflációt okozna - áll a hitelminősítő londoni elemzésében.

A Fitch az idei évre a magyar hazai össztermék (GDP) 5,1 százalékos növekedésével számol, mindenekelőtt a korábbi dinamika erőteljes továbblendítő hatása és az idei év első felére jellemző robusztus hazai kereslet alapján. A cég kiemeli, hogy a "BBB" szuverén besorolású társgazdaságok jelenlegi éves GDP-növekedési mediánja 4,4 százalék.

Az április-májusi reálgazdasági mérőszámok arra vallanak, hogy a magyar gazdaság az idei második negyedévben is gyors ütemben növekedett - áll a Fitch Ratings elemzésében. A hitelminősítő ugyanakkor 2023-ban 2,4 százalékra lassuló növekedésre számít a magyar gazdaságban. Ezt az előrejelzést a cég elsősorban azzal a várakozásával indokolja, hogy gyengül a magánszektor fogyasztása, csökken a beruházási érték és a külső környezet is kedvezőtlenebbé válik.

A Fitch hangsúlyozza, hogy jövő évi növekedési prognózisát is kockázatok terhelik, és e kockázatok elsősorban az orosz földgázszállítások esetleges leállásához kötődnek.

A hitelminősítő előrejelzése szerint az infláció idei egész évi átlagos üteme 11,3 százalék lesz. A Fitch Ratings közölte ugyanakkor, hogy számításai szerint a közműszolgáltatásokra, üzemanyagokra és egyes élelmiszerekre érvénybe léptetett felső hatósági árkorlátok 2022-ben 4,3 százalékponttal, 2023-ban 0,7 százalékponttal csökkentik az inflációs ütemet.

A cég azzal számol, hogy az üzemanyagokra és az élelmiszerekre elrendelt hatósági árkorlátokat a kormány fokozatosan felszámolja.

A Fitch Ratings előrejelzése szerint a jövő évi átlagos infláció Magyarországon 7,6 százalékra lassul. A hitelminősítő várakozása szerint ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a következő hónapokban folytatja kamatemelési ciklusát, és irányadó kamata az év végére eléri a 12,25 százalékot.

A cég közölte: véleménye szerint a tervezett államháztartási konszolidáció lehetővé teszi a kormány 4,9 százalékos GDP-arányos idei hiánycéljának teljesítését, de ennek feltétele az, hogy Magyarország megkapja az uniós finanszírozásokat. A Fitch jövőre 3,9 százalékos államháztartási hiányt valószínűsít.

A hitelminősítő szerint az államadósság-ráta az idén a hazai össztermék 77 százaléka körüli szinten stagnál, de 2024-re 70 százalék környékére csökken. A GDP-hez mért magas bruttó adósságállomány a magyar szuverén minősítés egyik fő gyengesége; a "BBB" besorolású mezőny mediánja jelenleg 55 százalék - hangsúlyozza elemzésében a Fitch Ratings.

Varga Mihály is reagált

Kedvező, hogy a Fitch Ratings a háborús válság és az európai recessziós félelmek ellenére is megerősítette hazánk besorolását, és stabil kilátás mellett továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot - írta Varga Mihály pénzügyminiszter szombat reggel Facebook-oldalán.

A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hónapokban Csehország és Szlovákia kilátásait is rontották a hitelminősítők.

"A Fitch Ratings szerint Magyarország növekedési képességei a hasonló besorolású országokhoz képest is erősek, az év egészében 5 százalék feletti növekedést várnak a magyar gazdaságban" - tette hozzá Varga Mihály. Mint hangsúlyozta, az elmúlt évtized munkájának köszönhető, hogy a világjárvány után és a háború idején is mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlja Magyarországot. "A célunk az, hogy a magyar gazdaság növekedését a háborús válságban is megőrizzük" - mutatott rá Varga Mihály. (MTI)