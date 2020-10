Joe Biden egy komplett ágazatot menthet meg a haláltól

A portál a washingtoni irodapiaccal indít, megállapítva, hogy soha nem volt még ilyen magasan a kihasználatlanság, mint most. Ennek főleg a korábbi mértes fejlesztési hullám, valamint a sok távmunka az oka és az is, hogy az ingatlanszakma is az elnökválasztás kimenetelét várja.

A mindenkori kormányzat az ottani irodaterület harmadát foglalja el különféle épületekben, ezen felül rengeteg lobbi szervezet, pr-cég, nagyvállalati képviselet és jogi iroda is ott telepedett meg, hogy közel legyenek a mindenkori szövetségi kormányzathoz. Ez a jövőben is így lesz, hiába igyekezett a városvezetés más szektorok képviselőit is bevonzani a fővárosba és például technológiai cégeket is letelepíteni az irodanegyedekben.

Washington belvárosa (forrás: pixabay.com) Washington belvárosa (forrás: pixabay.com)

Több évtizedet elemezve a Bisnow megállapította: a demokrata elnökök nem feltétlenül tettek jót a kormányzati irodapiaci igényeknek, a váltások inkább a lobbisták és a jogi cégek növekedését és az ezzel járó irodai bővülést szokták hozni. Ezen felül, ha a Fehér Házat és a Kongresszust is azonos párt felügyeli, akkor általában a szövetségi kormány több törvényt hoz, ez új emberek bevonását jelenti a folyamatokba és ennélfogva az állam aktívabb az ingatlanpiacon is. Márpedig több előrejelzés szerint a demokratáknak nagy esélye van a Szenátus és a Kongresszus irányításának a megszerzésére is.

Kurt Stout, a Colliers globális ingatlantanácsadó alelnöke úgy látja, hogy teljes demokrata győzelem esetén a kormányzat és kapcsolódó szervezeteinek fizikai helyigénye növekedni fog, mivel kibővülhetnek ezek a testületek és szervezetek.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium egyik épülete (forrás: pixabay.com) Az amerikai mezőgazdasági minisztérium egyik épülete (forrás: pixabay.com)

A világ legnagyobb ingatlantanácsadó cégének számító CBRE 30 évre visszamenőleg tekintette át az irodapiacot és összevetette, hogy az egyes adminisztrációk alatt miként változtak az irodaigények. Kiderült, hogy 1990-ben, amikor azonos felügyelet alá került a Kongresszus két háza rögtön 1,4 százalékkal nőtt a korlátlanul elkölthető állami büdzsé, s csaknem 500 ezer négyzetméterrel nőtt az irodakereslet a fővárosban. Amikor pedig eltérő párt volt többségben a két házban, 0,5 százalékkal csökkent a szabadon elkölthető állami pénz és 40 ezer négyzetméterrel apadt a kereslet új irodákra.

Idén azonban bonyolítja a helyzetet, hogy a koronavírus járvány miatt a vállalati szektor teljesen átértelmezi irodaigényeit. Egyre nagyobb a távmunkában dolgozók aránya, egyes területeket albérletbe adnak a főbérlők, a bérbeadók közül többen kisebb pánikot élnek meg.

Az állami irodáknál viszont más a helyzet, ott biztonsági okokra hivatkozva sokkal kisebb a távmunka aránya. Ugyancsak az irodai jelenlét mellett vannak a lobbisták is, akik sokkal hatékonyabban dolgozhatnak, ha személyesen találkoznak az állami szervezetek képviselőivel.

Sandy Paul, a Newmark elemző cég ügyvezető igazgatója kereken kimondta: ha változás lesz a Fehér Házban és Capitol Hillen, akkor új arcok jönnek tömegesen az állami posztokra, velük meg kell ismerkedni, hogy befolyásolhatók legyenek. A cég szerint országosan is jelentősége van annak, ha a demokraták nyernek, ezzel az egész irodapiacra kedvező hatással lehetnek.

Nettó felszívás az amerikai irodapiacon (millió négyzetláb). Kék: demoraták, piros: republikánusok, lila: eltérő pártfelügyelet. (forrás: Newmark) Nettó felszívás az amerikai irodapiacon (millió négyzetláb). Kék: demoraták, piros: republikánusok, lila: eltérő pártfelügyelet. (forrás: Newmark)

A Newmark szerint 2000-től az azonos pártfelügyeleti időszakokban, országosan, évente átlagosan közel 240 ezer négyzetméternyi irodával többet foglaltak el különféle bérlők, ha eltérő pártok irányították az országot, akkor tizedére esett ez a mutató. Paul azonban megjegyezte: talán még nagyobb hatással volt az irodapiacra a 2001-es terrortámadás, a pénzügyi válság és a mostani koronavírus járvány.

Más elemzők egy másik szempontra is felhívták a figyelmet. A szövetségi beszerzésekre és szolgáltatásokra szakosodott szervezet (General Service Administration, GSA) eddig is alaposan megnézte, hogy mire költi az adófizetők pénzét, bár az elmúlt években alulfinanszírozott volt. Elképzelhető, hogy nem a bérleti jogviszonyok növekedését választja, hanem azt, hogy inkább megvesz bizonyos irodaházakat. Ehhez azonban a következő kormányzat hozzájárulása és egy törvény is kell. Joe Biden és csapata egy komplett infrastruktúra fejlesztési programot is ígér, amibe bőven beleférnek a vásárlások és felújítások.

A befektetési tranzakciók szintén felpöröghetnek a fővárosban, hiszen a piac kiszámíthatóbb üzleti környezetbe jut azáltal, hogy azonos párt kezébe kerülnek a vezető pozíciók. Az elmúlt 12 hónapban 5,8 milliárd dollár értékű üzlet köttetett, az azt megelőző 12 hónapban viszont 8,6 milliárd dollárnyi. Paul szerint rengeteg pénz vár arra, hogy elkölthessék az irodapiacon.