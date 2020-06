Júliustól újraindítja nemzetközi vonatait a MÁV

A MÁV egyben felhívja arra is a figyelmet, hogy a arcmaszk viselésének szabályai egyes országokban eltérhetnek, a magyarországi szakaszon a kormányrendeletnek megfelelően továbbra is kötelező a szájat eltakaró maszk vagy sál viselése.

A vasúttársaság közleményei szerint zajlanak az egyeztetések a külföldi vasútvállalatokkal és a technológiai előkészületek is folyamatban vannak. A járványhelyzet idején 90 százalékkal csökkent a MÁV-START nemzetközi utasforgalma, azonban fokozatosan visszatér az utazási kedv, és ezzel együtt egyre többen érdeklődnek a nemzetközi járatok iránt.

