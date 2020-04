Június végén már strandolnának a spanyolok

Alapesetben a kis üzletek és a hotelek május 11-től nyitnak majd ki, de be kell tartaniuk a közösségi távolságtartás követelményeit.

Számos más európai állam után Spanyolország is bejelentette, hogy milyen menetrend szerint kíván tovább lazítani a koronavírus-járvány miatt elrendelt karanténon és korlátozásokon - írja a Privátbankár.hu.

