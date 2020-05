Júniustól alapjövedelmet kapnak a spanyol családok

A spanyol kormány szerint már túl van a nehezén az ország, júniustól alapjövedelmet kapnak a háztartások és júliustól fogadják a külföldi turistákat is.

A koronavírus kimutatására eddig 3,5 millió szűrővizsgálatot végeztek el az országban. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a kabinet jövő heti ülésén elfogadja a létfenntartáshoz szükséges alapjövedelem bevezetését , amely mellett a kormányprogramban kötelezték el magukat a koalíciós pártok. Az első támogatásokat júniustól fizetik a rászoruló 850 ezer háztartásnak, amelynek mintegy felében él gyerek is. Az intézkedés éves költségvetési vonzata 3 milliárd euró.

A koronavírus-járvány áldozatainak emlékére tíznapos nemzeti gyászt rendel el a spanyol kormány jövő keddi ülésén - jelentette be a spanyol kormányfő szombati online sajtótájékoztatóján Madridban. Pedro Sánchez elmondta: a gyász ideje alatt félárbocra engedik a közintézményekre kihelyezett zászlókat, és amikor a járványügyi korlátozások fokozatos feloldása befejeződik az országban, az uralkodó részvételével nagyszabású hivatalos megemlékezést tartanak az áldozatok tiszteletére.

