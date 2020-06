Katasztrófák sora a hazai gyümölcstermésben - Minden drágább lesz

Nagy tömegben magyar görögdinnye majd július elejétől várható a piacokon. Hogy milyen lesz az idei görögdinnyeszezon a termelők és fogyasztók szempontjából, azt a következő 4-8 hét időjárása nagymértékben befolyásolja - fogalmazott el a szakértő. A nagyon korai kiültetéseknek nem tett jót a fagyos április, mert ez még a takarás és a fólia alatt is elérte a növényeket, valamint a május hideg sem segítette a terméskötődést. Pontosabb képet a következő napok adnak a dinnyetermésről: a fóliák és a szabadföldi dupla takarás alól az első szedések június 20. körül várhatók, akkor látszik majd, milyen állapotban vannak a gyümölcsök.

A zöldségeknél nagy baj nem lehet, mivel ezek nagyobb része üvegházakból, fóliasátrakból származik, ami biztosítja, hogy kiegyenlített a termés. Szabadföldön paradicsomot, konzervuborkát elsődlegesen a feldolgozó ipar részére termesztenek Magyarországon, ahol viszont a már felsorolt időjárási körülmények gondokat is okoztak, a feldolgozók (konzerv- és mélyhűtőipar) jut kevesebb áruhoz, vagy csak nagyon magas áron, amit majd bizonyosan a vásárlókra is áthárítanak.

Ez persze az árakon is meg fog látszani: a boltokban leginkább a feldolgozott zöldségfélek árai emelkednek majd, több gyümölcs árát pedig az importtermékek is befolyásolják majd. Talán az egyetlen jó hír, hogy a friss, étkezési paradicsom és az uborka termesztése 80-90 fóliákban történik, amire nincs hatással az időjárás.

Így lesznek olyan termények, amelyeknek a fele, vagy akár ötödannyi lesz csak idén - mondta Ledó Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a napi.hu -nak. Ledó Ferenc elmondta azt is, hogy leginkább a fagykár miatt (ami Európában Magyarországot érintette a leginkább) a terméshozam csupán 20-25 százaléka várható idén a kajszibaracknál. Ezen felül az őszibarack 35-40, a cseresznye 30, a meggy és az alma 50 százaléka terem majd meg a szokásosnak.

Nem volt kegyes az idei időjárás a hazai gyümölcs- és zöldségtermesztőkhöz: jelentős fagykárok tizedelték a termést márciusban és áprilisban, de van, ahol májusban is. Majd jött az aszály, utána pedig a sok eső: utóbbi pedig azért jelent gondot, mert bár egyes terményeket így kevesebbet kell locsolni, azonban a nedves időjárás jobban kedvez a megbetegedéseknek is.

