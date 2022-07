Kecskemét után Ausztriában terjeszkedik a magyar hotelüzemeltető cég 

Május közepén még arról adtunk hírt, hogy az Accent Hotels átvette a 113 szobás kecskeméti Aranyhomok Business-City-Wellness Hotel üzemeltetését, most pedig azt közölte a társaság, hogy megint megszerzett egy osztrák szállodát. A 44 szobás Sporthotel Cristall ugyan nem nagy méretű, de kitűnő helyen található, a tiroli Stubai-völgyben. Ezzel hat tagúra bővült a cég által üzemeltetett ausztriai szállodahálózat.

A Sporthotel Cristall télen. Fotó: Accent Hotels

A hotelnek saját wellness részlege, parkolója és mélygarázsa van, a síszezon november elejétől május végéig tart, sokan keresik fel ezt a szállodát.

„Azon dolgozunk, hogy tovább gyarapítsuk az általunk üzemeltetett szállodák számát nyugati szomszédunknál” – mondta Kerek Péter, az Accent Hotels stratégiáért felelős ügyvezető helyettese.

A vállalat jelenleg 25 hotelt üzemeltet, az ausztriai egységeken kívül mindegyik magyarországi. A sok budapesti szállodán kívül több hazai üdülőközpontban is jelen van üzemeltetőként.

Ausztrián belül eddig jobbára Stájerországban voltak aktívak a magyar ingatlanbefektetők, illetve egyes hotel üzemeltetők. A Magyarországon is aktív üzemeltetők igyekeznek kihasználni, hogy a téli és a nyári szezonban úgymond "felcserélhetik" a személyzetet, vagyis a síidényben az osztrák, nyáron a magyarországi egységekben tudják alkalmazni őket. Az sem mellékes, hogy a portfólió-építésben és a lehetséges befektetők vonzását tekintve jól jön, ha a hálózatban több külföldi szálloda is szerepel. Az Accent Hotels is felismerte ezt évekkel ezelőtt.

Ausztriára egyébként jellemző lett az utóbbi másfél évtizedben, hogy a kisebb méretű, többnyire családok által fenntartott szállodákat vagy panziókat nem feltétlenül akarja tovább vinni valamelyik családtag. Ha mégis, akkor inkább a városi szállodákat részesítik előnyben, ott jobban kiszámítható az üzletmenet. A generációváltás nem általános, így az ingatlanok egy része vagy eladósorba kerül vagy üzemeltető után kell nézni.

Továbbra is súlyos gond azonban a munkaerőhiány és ez Európa-szerte, így Ausztriában is nagy probléma, hiába ment vissza már sok ezer magyar munkavállaló is a hegyvidéki szálláshelyekre. A hotelek üzemeltetőinél mindinkább világos az a trend, hogy igyekeznek az alaptevékenységre, tehát a szálláshely-szolgáltatásra összpontosítani. Ehhez azonban minimális személyzetet alkalmaznak, több kapcsolódó szolgáltatást, például az étterem üzemeltetését kiszervezik egy elismert éttermi séf vagy cég számára. Arról nincs még hír, hogy az Accent Hotelsnél ezzel kapcsolatban mi a gyakorlat.

Kerényi Zsőfia, a cég beszerzési igazgatója még az év elején, amikor nem voltak ilyen súlyosak az energiagondok, jelezte: az energiaköltségek csökkentésének érdekében a vezetőség az eddiginél is tudatosabb, szigorúbb energiagazdálkodást írt elő a szállodák részére, és előtérbe kerültek az olyan beruházások, amelyek hosszú távon csökkenthetik az energia-fogyasztást. Egyelőre nem tudni, hogy az akkor felvetett beruházások az azóta eltelt időben bekövetkezett további drágulás miatt mekkora késedelmet szenvednek.

Az Accent Hotels azonban nem csupán szerez, hanem veszít is, bár ezt nem így kommunikálta a cég. Ez történt például 2017-ben, amikor Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a tarcali ötcsillagos Andrássy Rezidencia. A luxus szálláshely üzemeltetését saját kézbe vette az új tulajdonos, a felcsúti gázszerelő és egyik vállalkozása. A hotel kiválóan alkalmas üzleti rendezvényekre is, ezt a lehetőséget várhatóan a jövőben ki is használják a NER-hez tartozók, főleg azok, akiknek turisztikai vagy borászati érdekeltségük van Tokaj környékén.