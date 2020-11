Kérte vakcinája engedélyezését a Pfizer és a BioNTech

Joe Biden, demokrata párti elnökjelölt (ma már megválasztott elnök) többször is nehezményezte, hogy a Fehér Ház nem vonja be őt és munkatársait a járványellenes intézkedésekbe, s nem férhetnek hozzá a leendő vakcina elosztásával kapcsolatos tervekhez sem.

decemberben mintegy 20 millió amerikait, majd januárban további 25-30 milliót olthatnak be a vakcinával.

Egy másik amerikai gyógyszergyártó, a Moderna szintén jelezte, hogy 95 százalékos hatékonyságú vakcinát fejlesztett ki, de még nem nyújtotta be az engedélykérelmet az FDA-hoz.

Ha minden jó megy, decemberre meg is kaphatják az engedélyt.

