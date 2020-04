Készpénz helyett utalvány - Nem mindenkinek vis maior a koronavírus?

Úgy látszik, hogy a koronavírus-járvány esetében vis maior és vis maior között óriási különbségek vannak: szállodák, utazási irodák és koncertszervezők esetében is akad arra példa, hogy a vendég teljesen visszakapja a pénzét vagy valamilyen utalvánnyal kell beérnie.

Persze itt is vannak pozitív példák, például a a Fehérvár Travel már május 15-e helyett május 31-ig minden utazását lefújta, de garantáltan mindenkinek a teljes befizetett pénzét visszautalják, vagy igény szerint költségmentesen biztosítják az átjelentkezés lehetőségét egy későbbi utazásra. Összesen közel 170 csoportról van szó március közepétől május 31-ig, melyek nagy része tele volt február végén, mielőtt Európában nagymértékben megjelent a koronavírus. Indoklásuk szerint azért tudják ezt megtenni, mert az anyagi helyzetük stabi l.

Bízunk abban, hogy néhány hónapon belül sikerül megfékezni a járványt, jelentősen javul a helyzet és a nyári utazások már zavartalanul elindulhatnak. Viszont természetesen ezt még senki sem tudhatja biztosan és mivel számunkra is fontos, hogy az utasaink biztonságban érezhessék magukat, ezért folyamatosan dolgozunk a kötbérsávok enyhítésén, és hogy az eddig befizetett nyári és őszi utazások lehetőségét meg tudjuk tartani, az utasainkra terhelt még nagyobb kockázat vállalása nélkül - ezt pedig már az 1000 út utazási iroda közölte a weboldalán.

Emlékezetes, hogy még a koronavírus-járvány okozta válság elején a a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) jogértelmezést adott ki arról, hogy mi a teendő a sok lemondással, elkerülendő a pereket a szállodák és a koronavírus miatt az utazásokat lemondó vendégek között. Az előleg minden esetben visszajár, a vis maior pedig az a helyzet, amikor a hatóság korlátozza az egyének utazását, például kijárási korlázozás van, illetve külföldi jelenleg nem is jöhet be az országba.

Élő foglalással rendelkező vendégeink lehetőséget kapnak arra, hogy foglalásuk értékét ajándékutalványra váltsák, melyet a szálloda újranyitásának napjától számított 12 hónapon belül bármikor felhasználhatnak. Természetesen lehetőségük van a foglalás lemondására is, mely esetben a befizetett összeg egészét visszatérítjük - ezt viszont már az ötcsillagos Andrássy Rezidencia Wine & Spa közölte, amely most Tiborcz István tulajdonában van.

Korábbi közleményükben még azt írták , hogy senkinek kárt nem okoznak, minden lemondást maximálisan rugalmasan kezelnek. A szintén visegrádi Thermal Hotel is azt közölte az előleggel garantált, érvényes foglalással rendelkező vendégekkel, hogy ezen vis maior helyzetben, a már befizetett előlegeket nem áll módjukban visszafizetni. Ugyanakkor a Dunai György milliárdos üzletember családjának tulajdonában lévő és 2018-ban már közel 2 milliárd forintos forgalmat bonyolító szálloda lehetőséget biztosít arra, hogy a vendégek módosítsák az időpontot vagy kérjenek szabadon felhasználható értékutalványt a már korábban befizetett összegről.

Ezúton szeretnénk felhívni az előleggel garantált, érvényes foglalással rendelkező Vendégeink szíves figyelmét arra, hogy ezen vis maior helyzetben a már befizetett előlegeket nem áll módunkban visszafizetni. Természetesen az Önök által befizetett előleg összegét későbbi időpontban fel tudják használni, és arra is van mód, hogy a befizetett összegről ajándékutalványt állítsunk ki - ezt már a visegrádi Silvanus Hotel közölte a kedves vendégekkel.

Persze vannak pozitívabb példák is, ilyen például az Akvárium Klub, ahol az elmaradó koncertekre megvásárolt jegyeket 30 napon belül visszaváltják. A Fishing on Orfű fesztiválnak pedig új időpontot találtak augusztusban, de akinek nem jó, az visszaválthatja a jegyét és nem utalványt kap.

Május 16-a utáni koncertekre viszont érdekes módon megváltozik a helyzet: ha a későbbiekben lenne olyan koncert, amit nem tudnak új időpontban megtartani, akkor az arra vásárolt jegyek árát visszatérítik. Tehát ebben az esetben is csak akkor jár vissza a pénz, ha nem lesz új időpont. Korábban 32 hazai klub és fesztivált írt nyílt levelet a koncertezőknek, amiben azt írták: békeidőben programlemondás esetén a jegyárakat automatikusan vissza szokás téríteni, de jelen helyzetben ezt sokan nem tehetik meg, mert ez azonnali csődhelyzetet eredményezne. Ezt aláírta például a A38 Hajó, a Bánkitó Fesztivál, a Campus Fesztivál, a Kolorádó Fesztivál, és a Tixa is.

Alig lehet kihámozni a lényeget azokból a kacifántosan, választékosan, rendkívül udvariasan megfogalmazott és az ügyfelek biztonságáért nagyon aggódó üzenetekből, amelyekben a szállodák, koncertszervezők, utazási irodák közlik a kedves vásárlóval: a koronavírus-járvány miatt most sajnos nem áll módjukban visszaadni az elmaradt utazás vagy koncert árát, de remélik, hogy a jövőben is őket választják majd.

