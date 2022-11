Két hétig megkettőzött erővel kell dolgoznia Rogán Antalnak

Hosszú napok találgatásai után tegnap jelentette be hivatalosan is Gulyás Gergely, hogy Palkovics László technológiai és ipari miniszter lemondott posztjáról, illetve azt is, hogy egy Lantos Csaba vezetésével egy önálló energetikai minisztérium fog megalakulni december elsejével.

Az, hogy pontosan hogyan fognak megoszlani a feladat- és hatáskörök Palkovics egykori minisztériuma és az új intézmény között, feltehetően a következő két hétben ki fog derülni, a friss Magyar Közlönyben egyelőre az átmeneti időszakról tudhattunk csak meg többet.

Egyfelől a köztársasági elnök a Közlönyben megjelent 319/2022. (XI. 14.) jelölésű határozata kimondja, hogy

"dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter megbízatása – lemondására tekintettel – 2022. november 14-ei hatállyal megszűnik",

másfelől viszont Orbán Viktor 2/2022. (XI. 14.) számú rendeletében úgy határozott, hogy

"a technológiai és ipari miniszter feladat- és hatáskörének gyakorlásával a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert" bízza meg.

E rendelet ma, tehát november 15-én lép hatályba, és 2022. december 1-jén hatályát veszti. A Kabinetirodát vezető miniszter, azaz Rogán Antal tehát két hétre veszi át saját feladatai mellett Palkovics László feladat- és hatáskörét is.