Kevesebb a magyar covidos, mégis többen haltak bele a fertőzésbe

Az elmúlt heti összesített adatokat közölte a kormányzati koronavírus-tájékoztató oldal. Eszerint az elmúlt héten összesen 9 023 új fertőzöttet igazoltak - utoljára júliusban emelkedett ilyen kevéssel egy hét alatt az új fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta összesen 2 141 513 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt héten elhunyt 140 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 938 főre emelkedett. Ez viszont a mostanában megszokottnál nagyobb növekedés: utoljára májusban haltak meg ennyien a covidhoz köthető okból egy hét alatt.

A gyógyultak száma 12 350-nel emelkedett, jelenleg 2 061 999 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy túl van a koronavírus-fertőzésen. Az aktív fertőzöttek száma 3467-tel 31 576 főre csökkent.

Tovább csökken a covid miatt kórházban ápoltak száma: jelenleg 1 371 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 419 183 fő, közülük 6 205 608 fő a második, 3 899 385 fő a harmadik, 364 943 fő már a negyedik oltását is felvette. Egy hét alatt 373-mal nőtt a beoltottak száma Magyarországon.

A tájékoztatás szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.