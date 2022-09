Ki is III. Károly?

II. Erzsébet halála után legidősebb fia, Károly herceg lép a brit királyi trónra, aki – édesanyja rekord hosszúságú uralkodása következtében – maga is több csúcsot állít fel. Az 1948. november 14-én Charles Philip Arthur George néven született brit uralkodó a legidősebb trónra lépő a szigetország történelmében: 73 évesen még senkit nem koronáztak királlyá Angliában. A csúcsot eddig IV. Vilmos tartotta, aki 1830-ban, 64 évesen lett a brit uralkodói cím birtokosa.

A III. Károly néven uralkodását megkezdő király hét évtizeden keresztül volt a trónörökösi cím birtokosa, a walesi hercegi címet ugyancsak az eddigi leghosszabb ideig tudhatta magáénak: 1958-tól viselte. (A walesi hercegi cím nem automatikusan, öröklés útján jár, hanem minden egyes alkalommal az uralkodó adományozza, szokás szerint a trónörökösnek. A most elhunyt II. Erzsébet csak tízévesen nevezte ki elsőszülött fiát walesi hercegnek.)

Károly Londonban, a Buckingham palotában született, édesapja Fülöp edinburgh-i herceg, édesanyja pedig Erzsébet edinburgh-i hercegnő volt. A trónon ekkor anyai nagyapja, a Windsor-házból származó VI. György király ült. Nagyapja 1952 februári halála után koronázták királynővé Erzsébetet, Károly ekkortól volt hivatalosan is trónörökös egészen Erzsébet most csütörtök esti haláláig.

A csecsemő Károly herceg keresztelésekor szülei és anyai nagyszülei körében (Fotó: Wikipedia) A csecsemő Károly herceg keresztelésekor szülei és anyai nagyszülei körében (Fotó: Wikipedia)

A diák

A gyermek Károlyt 5 és 8 éves kora között Catherine Peebles nevelőnő oktatta, 1956-tól azonban – elsőként a trónörökösök közül – iskolába járt, mégpedig a nyugat-londoni Hill House iskolába. 1958-tól a berkshire-i Cheam előkészító iskola, majd 1962-től a skóciai Gordonstoun középiskola diákja volt.

1966-ban az ausztráliai Victoria államban levő Timbertop Geelong Gimnáziumában végzett el két félévet, majd visszatért Gordonstounba, ahol leérettségizett. 2017-ben a The Telegraphnak ezt nyilatkozta:

Nem élveztem annyira az iskolát, mint tehettem volna, de ez csak azért volt, mert otthon boldogabb vagyok, mint bárhol máshol.

Az érettségi után a fiatal Károly felvételt nyert a cambridge-i Trinity College-ba, ahol alapképzésen régészetet és antropológiát, majd történelmet hallgatott. A második évben a Walesi Egyetemre járt, itt walesi történelmet és nyelvet hallgatott. 1970-ben BA, majd 1975-ben MA fokozatú diplomát szerzett Cambridge-ben, így ő lett az első diplomás brit trónörökös, egyúttal az első, aki közvetlenül érettségi után még nem vonult be a hadseregbe.

A katona

A katonai pálya azonban Károly életéből sem maradhatott ki. Második cambridge-i évében felvették a Királyi Légierőhöz, a Cambridge-i Egyetem Légi Osztagánál tanult meg repülőgépet vezetni, majd Cranwellbe ment, hogy a légierő ottani kiképzésén sugárhajtású repülőt tanuljon vezetni. A légierő után a trónörökös a haditengerészet felé fordult, 1971 őszétől a dartmouth-i Királyi Haditengerészeti Főiskolán tanult. a kiképzés után pedig a Norfolk rombolón, majd a Minerva és a Jupiter fregattokon szolgált 1974-ig. Ezután helikopterpilóta képesítést szerzett, ilyen minőségben csatlakozott a Hermes anyahajón szolgálatot teljesítő 845-ös Haditengerészeti Légi Osztaghoz. Haditengerészeti szolgálata utolsó 10 hónapjában Károly a Bronington aknászhajó parancsnoka volt.

A trónörökös a repüléssel 1994 nyarán hagyott fel, miután az islay-i repülőtérre történő landolás során megsérült az általa vezetett BAe 146-os repülőgép. Bár személyi sérülés nem történt, a vizsgálat a legénység (közte Károly) felelősségét megállapította.

A nőcsábász

Bár a széles közvélemény Károly szerelmi életéből a Lady Dianával álomszerűen induló, majd rémálommá váló történetet ismeri, a brit trónörökösnek több hölgy is szerepelt az életében előtte is és utána is. Barátnője volt többek közt a madridi spanyol követ lánya, Wellington 8. hercegének lánya, valamint Sarah Spencer, Diana nővére is.

Első komoly házassági szándéka másodunokatestvére, Amanda Knatchbull iránt merült fel 1974-ben. Ám a lány ekkor még csak 17 éves volt, ezért Amanda nagyapja, Lord Mountbatten (aki egyben India utolsó alkirálya és első brit kormányzója is volt) 1980-ra szervezett Károlynak egy indiai körutat, ahova a lord elvitte volna unokáját is. 1979 nyarán azonban Mountbatten az IRA pokolgépes támadásának áldozatává vált, Amandát pedig az eset annyira megviselte, hogy kikosarazta a trónörököst.

Lady Dianával 1977-ben találkozott először, Károly akkor még nővérének, Sarah Spencernek udvarolt. Kapcsolatuk 1980-ban fordult szerelemmé, ami a sajtóérdeklődés középpontjába került. Károly apja, Fülöp herceg szorgalmazta, hogy az ifjú herceg hozzon döntést arról, feleségül veszi-e a lányt, mert a médiaspekuláció árt mindegyikük hírnevének. Károly nem is teketóriázott tovább, 1981 februárjában megkérte Diana kezét, és még a nyáron össze is házasodtak, amit akkora médiafigyelem vett körül, hogy „az évszázad esküvőjének” nevezték. A frigyből két fiúgyermek született. Vilmos (csütörtök óta trónörökös) 1982-ben, Henrik pedig 1984-ben látta meg a napvilágot.

Károly herceg és Lady Diana Ausztráliában, 1983-ban (Fotó: Wikipedia) Károly herceg és Lady Diana Ausztráliában, 1983-ban (Fotó: Wikipedia)

A sajtó a házasság megromlását a felek közti 13 évnyi korkülönbségnek tulajdonította. 1986-ra Károly korábbi szerelmével, Camilla Parker Bowlesszal folytatott újra viszonyt, míg Diana egy videófelvételen vallotta be, hogy mélyen beleszeretett valakibe a környezetéből. A hírek szerint ez a férfi Barry Mannakee, Diana testőre volt, de a hercegnét hírbe hozták James Hewitt őrnaggyal, a család korábbi lovasoktatójával is.

A házasság hivatalos megromlását, a felek különélését 1992 végén John Major akkori miniszterelnök jelentette be. Az ezt követő két évben sajtóhírek sokasága foglalkozott a királyi családon belüli botránnyal, aminek végére az 1996-os válás tett pontot. Ezt követte Lady Diana 1997 augusztusi tragikus autóbalesete, Károly ekkor volt felesége nővéreivel együtt Párizsba repült, hogy Diana holttestét hazahozzák.

Károly 2005-ben vette feleségül Camillát, de ez sem volt zökkenőmentes. A Királyi Tanácsnak ugyanis meg kellett vizsgálnia, hogy a trónörökös házassági terve nem minősül-e morganatikus (rangon aluli) házasságnak. Miután a kormányzat jelezte, hogy nincs ilyen akadályozó ok, Rowan Williams canterbury-i érsek is közölte, a frigy szándéka összhangban áll az Anglikán Egyház újraházasodásra vonatkozó szabályaival. A polgári esküvőt a windsori kastélyban tartották, amin II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg nem vettek részt. Az egyházi áldást tartalmazó istentiszteleten, melyet a kastély Szent György-kápolnájában tartottak, már ott volt az uralkodói pár, és azt a televízióban is közvetítették.

Károly herceg és Camilla hercegné Jamaicában, 2008-ban (Fotó: Wikipedia) Károly herceg és Camilla hercegné Jamaicában, 2008-ban (Fotó: Wikipedia)

A gyászoló trónörökös

Károly herceg a skóciai Balmoralba csütörtökön utazott, miután a Buckingham-palota baljóslatú közleményében II. Erzsébet állapotát nagyon súlyosnak nevezte. A királynő csütörtök esti halála után a palota oldalán olvasható nyilatkozatban így írt:

Szeretett Édesanyám, a Királynő Őfelsége halála a legnagyobb szomorúság pillanata számomra és családom minden tagja számára. Mélységesen gyászoljuk a megbecsült Uralkodó és szeretett Édesanya eltávozását. Tudom, hogy az elvesztése mélyen érinti az országot, a Birodalmat és a Nemzetközösséget és számtalan embert a világ körül. A gyász és a változás ezen időszakában megnyugtató és erősítő családom és magam számára az a tisztelet és mély szeretet, amely a királynőt életében övezte.

A trón várományosa az udvarra külön gyászt is hirdetett, ami a királyi család tagjaira, a rezidenciák személyzetére, valamint a brit hadsereg ceremoniális feladatokkal is megbízott tagjaira vonatkozik, és péntektől a királynő temetését követő hetedik nap végéig tart. Az új királyt szombaton a St. James palotában összegyűlő Trónra Lépési Tanács tagjai nevezik meg, ezt követi majd jóval később Károly királlyá koronázása.