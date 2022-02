Kibírják-e a vendéglátók az áremelkedést?

A Gasztronómiai Szövetség alelnöke szerint egyszerre érkezett rájuk minden nehézség. Az energiaárak növekedése az alapanyagok drágulása mellett a kötelező béremelés sem segítette a szektor vállalkozóit.

“Éppen most ebben a rossz időszakban történt a béremelés, ez nagyon nem jó. Még egyszer hangsúlyozom, kellett a béremelés, de most éppen a rossz csillagzat alatt van a vendéglátás, amikor az energiaárak, a nyersanyagárak és egy béremelés is terheli a vállunkat, akkor ezt nagyon nehéz túlélni” - magyarázta Barabás Zoltán, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke az atv.hu-nak.