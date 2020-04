Kifelé tart a koronavírus-válságból Ausztria

Nyugati szomszédunknál meredeken csökken az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, az orvosi rendelők is kinyithatnak. Magyarország az elhunytak számát tekintve Norvégiával van egy szinten. Nemzetközi összefoglalónk következik.

A lakhelyelhagyási korlátozások szintén jövő hónap elejétől enyhülhetnek, május közepétől pedig a szállodák, valamint az éttermek is fogadhatnak majd vendégeket.

Tegnaptól ismét fogadhatnak betegeket az orvosi rendelők – eddig csak a sürgős eseteket látták el –, május elejétől pedig a 400 négyzetméternél nagyobb üzletek, a bevásárlóközpontok és a fodrászatok is működhetnek majd.

