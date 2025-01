Kihúzza Orbán Viktor 2026-ig? Erről is kérdezzük Kéri Lászlót a Klasszis Klub Live-ban

A január 23-án, csütörtökön 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média Lapcsoport Klasszis nevű YouTube-csatornáján és Facebook-oldalunkon követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Hogy ne maradjon le: Regisztráljon most! >>

Szó se róla, nem unatkozunk. Nem telik el úgy egy nap, hogy ne kapnánk hírt Orbán Viktorról vagy Magyar Péterről. Van köztük olyan, amelyet szívesen megspórolnánk, mint például Menczer Tamásnak a Tisza Párt elnökével szembeni ámokfutása, a „kicsizés”. Van, amit meg nem tudunk hová tenni. Ilyen Magyar Péter kezdeményezése a 2026 tavaszán esedékes országgyűlési választások előrehozataláról, amelyről első ránézésre nem lehet eldönteni, kinek is lenne kedvezőbb, a regnáló hatalomnak vagy az „újellenzéknek”.

Addig is, amíg közelebb kerülünk a megoldáshoz – ha egyáltalán –, kénytelenek vagyunk a „körítéssel” foglalkozni. Például Orbán indiai útjával, amelynek céljáról megoszlanak a vélemények, biztosat csak a Karmelitában tudnának mondani. Mindenekelőtt a miniszterelnök kabinetfőnöke, más néven, propagandaminisztere, aki egyúttal a hazai titkosszolgálatokat is felügyeli. Ám meglehet, Rogán Antalnak most kisebb gondja is nagyobb lehet főnöke téli nyaralásánál, miután a leköszönő Biden-adminisztráció (és nem a budapesti nagyköveti posztjáról hazatérő David Pressman! – ehhez azért ő túl kevés) az utolsó intézkedései egyikeként még szankciós listára tette a céges érdekeltségeit.

Vajon ez csak sok hűhő semmiért, a január 20-án másodszorra hivatalba lépő Donald Trump azonnal elrendeli magyar „jó barátja”, Orbán kulcsminiszterének levételét a listáról? Vagy egy ideig úgymond túráztatják Rogánt, nemcsak Washingtonban, hanem maga Orbán is, aki esetleg a párton belüli hatalmi rivalizálás leképeződéseként annyira nem is sürgeti majd a visszakozást?

Kéri László január 23-án, csütörtökön 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége

Fotó: Wikipédia

Arról nem is beszélve, hogy nehezen hihető, a világ legnagyobb hatalmának első embere és új stábja majd ezzel fog foglalkozni, olyan ügyek előtt, mint az orosz-ukrán háború „huszonnégy óra alatti lezárására” vonatkozó egyik trumpi ígéret teljesítése, vagy a másik, a kínai autógyártókkal szembeni vámintézkedések.

És akkor még ott van a bizonyára még mindig sokakat foglalkoztató nagy kérdés: mi lesz az óellenzékkel, köztük is a még mindig a hazai politikai hadszíntéren küzdő Gyurcsány Ferenccel, illetve a Tisza Párt előretörése miatt marginalizálódott többi politikai csoportosulással?

Ezek csak ízelítők azokból a kérdésekből, amelyeket átbeszélünk Kéri László politológussal, szociológussal, tanárral a következő Klasszis Klub Live-ban.

A szokás szerint ezúttal is egyórásra tervezett adás során azonban nemcsak mi tesszük fel kérdéseinket, erre olvasóinknak, nézőinknek is lesz lehetőségük. Az adás alatt chaten, valamint előzetesen, a [email protected] címre is elküldhetik a kérdéseiket.

A január 23-án, csütörtökön 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média Lapcsoport Klasszis nevű YouTube-csatornáján és Facebook-oldalunkon követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Hogy ne maradjon le: Regisztráljon most! >>

