Kijárási korlátozások: mától kettészakadt az ország

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően közösségi oldalán jelentette be, hogy új szakaszába lép a koronavírus elleni védekezés, a rendelkezések csütörtök éjjel jelentek meg a Magyar Közlönyben.

A fővárosban és Pest megyében élők azonban továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, csak az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak működhetnek rendes nyitvatartással, a többi bolt 15 órakor bezár.

Kinyithatnak a strandok, a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és állatkertek, látogathatók lesznek a közterületek és a parkok, a vendéglátóhelyek kerthelyiségükben, teraszukon fogadhatnak vendégeket. Tartható vallási szertartás, polgári házasságkötés és temetés, továbbá zárt kapus, nézők nélküli sportrendezvények is szervezhetők, illetve megengedett a részvétel az edzéseken is.

Vidéken minden üzlet korlátozás nélkül nyitva tarthat, de az élelmiszerüzleteket, drogériákat, gyógyszertárakat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzleteket 9 és 12 óra között továbbra is csak a 65 év felettiek látogathatják.

