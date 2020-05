Májustól csak központilag tudnak a kórházak fecskendőket beszerezni

A 2019-ben kimondott egészségügyi átalakítások egyik célkitűzése, hogy csökkenjen a kórházak jelentős tartozásállománya, aminek a kormány az egyik megoldását a központosított fogyóeszköz beszerzésekben látja.

Még a koronavírus-járvány alatt volt arra idő, hogy megalkossák, s a járvány tetőzési pontja előtt ki is adták az erről szóló rendeletet, tehát a veszélyhelyzet alatt is folyik az egészségügyi reformfolyamat. Hogy mennyire váltja be a hozzá fűzött várakozásokat, az persze csak később derül ki.

Az egyszer használatos injekciós tűket sem lehet egyedi szerződéssel megrendelni. Fotó: Pixabay Az egyszer használatos injekciós tűket sem lehet egyedi szerződéssel megrendelni. Fotó: Pixabay

Januárban foglalkoztunk azzal, hogy olyan fogyóeszközöket vonnának központosítás alá, mint a tisztító hatású eszközfertőtlenítő szereket, a röntgen-kontrasztanyagokat, a kötésrögzítő és műtéti kötszereket, a primer sebfedőket, az orvosi kesztyűket, az infúziós és transzfúziós szerelékeket, az intravénás kanülöket, az egyszerhasználatos fecskendőket, az egyszerhasználatos injekciós tűket, vagy a zárt vérvételi rendszereket, - s ezeket május 1-jétől már valóban csak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szerezheti be, de az ingatlanüzemeltetési és ellátási szolgáltatások beszerzések tekintetében is központi beszerző szervként kell a KEF-et kijelölnie a pénzügyminiszternek.

A központosított beszerzésekről szóló 2012-es kormányrendelet szerint az intézmények eddig saját hatáskörben is bonyolíthattak beszerzéseket, és 2019-ben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatai szerint 297 esetben ez meg is történt – derül ki a hvg.hu cikkéből. Most ezekből történnek központosítások a fent sorolt eszközökre vonatkozóan.

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára úgy vélekedik, hogy a beszerzések nagy tömegű központosításának több akadálya van. Például az egyes kórházak nagyon különböző portfólióval működnek, nagyon különbözőek az eszközigényeik. Szerinte, ha meg is lehetne valósítani, akkor sem országos szinten, hanem regionális vagy szakmacsoportok szerinti szinten lenne értelme.

Az új kormányrendelet ugyanakkor felhívja az Emberi Erőforrások miniszterének, valamint a pénzügyminiszter és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ figyelmét, hogy adják át az ÁEEK által orvostechnikai fogyóeszközök, fertőtlenítőszerek vonatkozásában kötött keretmegállapodásokat vagy más keret jellegű szerződéseket a KEF részére.

De ezzel egyidejűleg azt is kimondja, hogy május 31-ig az EMMI-t vezető miniszter - a pénzügyminiszter, az ITM-miniszter, a honvédelmi miniszter és a kancelláriaminiszter bevonásával - tegyen javaslatot a kormánynak a kórházak, illetve az állami fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltatók központosított közbeszerzéseit kontrolláló központi megrendelő szerv kijelölésére, azaz a jövőben nem a KEF-re számítanak majd ezügyben.