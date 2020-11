Koronavírus: a csehek már túl vannak a nehezén

A kormány döntése alapján szerdán az általános iskolák további osztályainak tanulói is visszatérhetnek az iskolapadokba. Jelenleg csak az elsősök és a másodikosok járnak iskolába. A középiskolákban felújítják a gyakorlati oktatást, az egyetemeken pedig a diákok húszas csoportokban végezhetnek gyakorlatokat. A lakodalmakon, a temetéseken és az istentiszteleteken hétfőtől már 20 személy vehet részt az eddigi 15 helyett. Meghosszabbodik az üzletek nyitvatartási ideje, az éjjeli kijárási tilalom 21 óra helyett 23 órakor lép életbe. A köztereken pedig az eddigi két személy helyett már hatan lehetnek együtt.

A járvány terjedési mutatója 0,6-ra csökkent a héten. A járvány kockázati tényezője a százpontos táblázaton, amelyben minden 20 pontos sáv bizonyos óvintézkedéseknek felel meg, pedig a hét végére 62 ponton állapodott meg. Ez azt jelenti, hogy a csehországi járványhelyzet bár továbbra is a súlyosnak minősített negyedik sávban van, de már közvetlenül a harmadik sáv határán, ezért a kormány pénteken az óvintézkedések lazításáról döntött, amelyek a jövő héten lépnek életbe

Folyamatosan csökken a kórházban kezelt betegek és a súlyos esetek száma is, mintegy 6100 beteg van kórházban, október vége óta a legkevesebb. A súlyosnak minősülő esetek száma is 860-ra esett vissza. A helyzet javulása az egészségügyi tárca szerint lehetővé teszi, hogy a jövő hét végén a kórházak újra visszatérjenek a tervezett műtétek normális rendszeréhez. A járvány miatt ezeket a műtéteket eddig a lehetőségek szerint későbbre halasztották.

