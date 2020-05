Koronavírus: jövő héttől jöhet a lazítás a briteknél

Ugyanakkor: a vírust még nem sikerült legyőzni, ezért továbbra is érvényesek a március 23-án életbe léptetett korlátozó intézkedések. Ezzel együtt – fűzte hozzá – el lehet kezdeni a gondolkodást a járvány kezelésének második szakaszáról. Boris Johnson miniszterelnök vasárnap este televíziós beszédben ismerteti a további intézkedési terveket

A brit kormány szerint el lehet kezdeni a gondolkodást a koronavírus-járvány elleni védekezés következő szakaszáról, de továbbra is nagyfokú óvatosságra van szükség, mivel a vírus még nem tekinthető legyőzöttnek, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

