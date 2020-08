Koronavírus: Romániában és Ukrajnában nagyon durva a helyzet

Romániában és Ukrajnában továbbra is tetőzik a koronavírus-járvány: utóbbiban eddig már csaknem 5500 kiskorú fertőződött meg.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter tájékoztatóján kiemelte, hogy megnőtt a súlyos és a halálos kimenetelű megbetegedések száma. Az elmúlt napban is a korábbi rekordszámot (293) megközelítő, 280 Covid-19-beteget kellett kórházba szállítani. Ezen felül a gyerekek közül is sok, 103 betegedett meg egy nap alatt, és eddig már csaknem 5500 kiskorú fertőződött meg. Az egészségügyi dolgozók körében újabb 97 kapta el a vírust, körükben már 9078-an betegedtek meg. Előző nap 35 719 tesztet végeztek el Ukrajnában, ebből 18 410 volt PCR-teszt és 17 309 antitestszűrés.

Változatlanul gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában is, három egymást követő napon döntötte meg az új betegek száma a korábbi rekordot, a legutóbbi napon már megközelítette a másfél ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által pénteken közzétett adatokból és az egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatójából.

