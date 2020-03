Koronavírus: vége a bulinak Budapesten - fertőtlenítés a kaszinókban is

A szerencsejáték szektort sem kíméli meg a koronavírus, hiszen bár a kormány által elrendelt rendíkívüli veszélyhelyzet nem tartalmazott a kaszinókra, kártyatermekre vonatkozó előírásokat, a piac jelentősebb szereplői úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a pókerversenyeket, illetve a külföldi vagy külföldön járt magyar vendégeket pedig arra kérték, hogy kerüljék el a kaszinókat.

"Értesítjük Önöket, hogy a márciusra tervezett versenyek, valamint a hó végi EuroCenter Póker Kupa elmarad! A 2020. március 26-28. között megrendezett pókerversenyre részvételi jogot nyert versenyzőink a nevezés díját a Las Vegas Casino Atrium Eurocenter kasszájában személyesen, a részvételi jegy bemutatásával átvehetik" - közölte a tavaly januárban elhunyt Andy Vajna örököseihez tartozó Las Vegas Casino. Az öt budapesti kaszinó változatlanul nyitva van, ahova rengeteg külföldi turista is be szokott térni. A turizmus azonban a járvány miatt Budapesten is alaposan visszaesett.

A legtöbb pókerverseny azonban a Duna Plázában szokott lenni, de egyelőre ott is vége a játéknak. "A rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel, a Duna Poker Center a mai naptól ideiglenesen felfüggeszti pókerversenyek szervezését. A Duna Poker Gold és Platinum elnevezésű termeinket pedig csökkentett kapacitással, készpénzes játéklehetőséget biztosítva maximum 7 darab/terem játékasztalon üzemeltetjük tovább" - közölte a hely vezetősége. A kártyatermek engedélyei a Monaco Póker Kft., illetve a Plaza Póker Kft. nevére szólnak, a két cég együtt 2018-ban mintegy 890 millió forintos árbevételből 330 millió forintos profitot termelt a tulajdonosoknak.

Próbálja elkerülni a koronavírust a soproni kaszinó is. A Garancsi István nagyvállalkozóhoz köthető kaszinó arra kérte azokat a vendégeket, akik az egészségügyi hatóságok felhívása szerinti olasz, kínai, koreai, iráni és más országok veszélyes területein jártak az elmúlt két hétben vagy onnan közvetlenül érkeztek, hogy biztonsági okokból tartózkodjanak a Casino Sopron látogatásától, különösen, ha az első influenzaszerű tünetek már jelentkeznek. A Borkai-ügyből ismert Rákosfalvy Zoltán tulajdonában lévő győri kaszinóban pedig fertőtlenítik a zsetonokat, a kárytákat és a pénznyerő automatákat is, valamint szintén a külföldön járt játékosokat nem látják szívesen.

A turizmus után globális szinten talán a szerencsejátékipar fogja legjobban megérezni a koronavírus negatív gazdasági hatásait. A H2 Gambling Capital azt várja, hogy a koronavírus (Covid-19) járvány miatt 2020-ban a globális szerencsejáték piac nyeresége akár 8 százalékkal is csökkenhet, az idei lehet a második olyan év az elmúlt 20 évben, hogy csökken az iparág éves bevétele - írta Fortunaweb szakportál. A járvány már számos kulcsfontosságú joghatóságban befolyásolta a bevételeket. A kínai lottópiacot, valamint Szingapúrt és Makaót már érintette, ahol a szerencsejátékok bevételei 87,8 százalékkal estek februárban. Az online szerencsejátékokat is befolyásolhatja bármely jelentős sportesemény lefújása, és ez a H2 szerint mindenre

kiterjedő hatással lenne.

Nagy vesztese lehetne például a Szerencsejáték Zrt is, amelynél tavaly meghaladta a 250 milliárd forintot a bukmékeri fogadások árbevétele, az idei bővülés pedig a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia révén a 10 százalékot is elérheti. A két bukmékeri sportfogadás 250 milliárd forintot meghaladó árbevételének csaknem 30 százalékát az interaktív csatornákon játszható TippmixPro adta, növelve a részarányát a hagyományos lottózókban értékesített Tippmixszel szemben. Japánban ugyanakkor egyre inkább kérdéses, hogy meg tudják-e rendezni nyáron az olimpiai játékokat. A héten már komolyan felmerült, hogy legalábbis elhalaszthatják az olimpiát, de egyelőre változatlan az olimpia időzítése. Az Európai Labdarúgó Szövetség pedig felfüggesztheti a Bajnokok Ligája és az Európa Liga küzdelmeit, amelyek meccseire szintén tömegek szoktak fogadni.

Ügyes trükk

A szórakoztató szektor is nagy vesztese lesz a koronavírusnak. Csütörtöktől ugyanis felfüggesztik az előadásokat minden fővárosi fenntartású moziban és színházban, továbbá szüneteltetik a szolgáltatásokat a múzeumokban és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minden fiókintézményében. A kormány által elrendelt veszélyhelyzet egyik eleme ugyanis, hogy megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Ezen rendezvények esetében a rendezők és szervezők felelőssége, hogy ne tartsák meg azokat. A fővárosi önkormányzathoz tartozik a Corvin, a Puskin, a Művész, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi. A Budapest Film Zrt. 2018-ban 1,2 milliárd forint bevétel mellett 45 millió forint nyereséggel zárt.

Ügyes trükköt talált ki viszont a budapesti plázákban található mozikat üzemeltető Cinema City. Úgy döntöttek, hogy termenként értelmezik a korlátozást, egy előadásra 99 látogatót (vannak 176 fős termeik is) vehet vagy foglalhat jegyet, de az izraeli tulajdonú nemzetközi mozihálózat a közleménye szerint minden esetben követi és betartja az érvényes jogi szabályozást. A mozik azonban a létszámkorlátozás mellett továbbra is nyitva tartanak. A Bem Mozi továbbra is nyitva tart és megtartja a meghirdetett vetítéseket, mivel egyedüli mozitermük befogadóképessége nem haladja meg a 100 főt. Hasonló ok miatt a Cirkogejzir mozi is nyitva maradhatna, de végül úgy döntöttek, hogy a március 13-ára és az az utáni napokra tervezett előadások bizonytalan ideig elmaradnak.

Csend lesz

A legnépszerűbb budapesti koncert helyszínek sorra jelentik be, hogy egyelőre elhalasztják programjaikat. A Budapest Park, az Akvárium, a Barba Negra és a Dürer Kert is törli a bulikat. A koncertek részben elmaradnak, részben új időpontban tartják meg majd őket. "Annak érdekében, hogy minél előbb megfékezhetővé váljon a koronavírus terjedése, a Dürer Kert március 31-ig tervezett koncertjei elmaradnak, vagy későbbi időpontban kerülnek megrendezésre" - olvasható a szervezők közleményében. A Budapest Park pontosabban még csak áprilisban nyitott volna ki, így ott még van arra remény, hogy felcsendül a zene. A nagyobb nyári fesztiválok helyzete is bizonytalan.

A következő egy hónapban Debrecenben több mint 410 olyan kulturális, tudományos és sportrendezvény marad el, amelynek a látogatottsága meghaladná a száz főt. A nagyerdei gyógy- és termálfürdő csütörtöktől nem fogad látogatókat, a tervezett orvosi kezeléseket átütemezik, az Aquaticum élményfürdő a most folyó karbantartás után nem nyit ki, a városi uszoda lakossági szolgáltatásai szünetelnek, de bezárták az összes iskolai uszodát is. Felfüggesztette előadásait a debreceni Csokonai Színház és a Vojtina bábszínház, elmarad a tavaszi fesztivál, a kortárs magyar drámákat bemutató Deszka Fesztivál és a nyári katonazenekari fesztivál is. Az Apolló Mozi március 12-i hatállyal visszavonásig mindhárom termében felfüggeszti vetítéseit, a helyszínen értékesített jegyeket március 20-ig a mozi jegypénztárában visszaváltják.