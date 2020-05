Kozmetikust keres a honvédelmi tárca

Az intézmény fenntartójára tekintettel a hagyományos rehabilitációs szolgáltatásokon túl fegyvermegőrzést is igénybe lehet - sőt, kell - venni. A fegyvert a recepción kell leadni, amiről jegyzőkönyv készül, amiben szerepel a fegyver gyártási száma, a lőszerek darabszáma.

A hévízi intézmény egyébként egy nagyon jól felszerelt rehabilitációs központ a képek tanúsága szerint. Az egyágyas szoba 14 800 forintba kerül egy éjszakára, a kétágyas 29 600 forintba. Ezeken túl kínálnak kedvezményes kúraárakat is.

Az uszoda is minden igényt kielégít (Forrás: Rehabilitációs Intézet)

A veszélyhelyzet közepette jelent meg egy hirdetmény a Honvédelmi Minisztérium oldalán, melyben kozmetikust keresnek a tárca hévízi rehabilitációs központjába. Az intézmény jelenleg nem üzemel az internetes portálon elérhető tájékoztatás szerint, de a veszélyhelyzeti intézkedések lazításával ott is elindulhat hamarosan az élet.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!