Köztársasági elnök helyett rektor? Trócsányi László kikerülhet az Áder János utódlásáért folytatott versenyből

A jelenleg a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjeként dolgozó Trócsányi Lászlóval kapcsolatban korábban felmerült, a jövő tavasszal leköszönő köztársasági elnök, Áder János utódja lehet, a Narancs.hu információ szerint azonban egyre valószínűbb, hogy 2022. február elsejével Trócsányit rektornak nevezik majd ki a Károlira. Ezt az értesülést alátámasztja az is, hogy az egyetemet jelenleg Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes vezeti, vagyis nincs kinevezett elsőszámú vezetője a felsőoktatási intézménynek.

Trócsányi László ((MTI/Mohai Balázs) Trócsányi László ((MTI/Mohai Balázs)

A Magyar Narancs megkereste Trócsányi Lászlót, aki a kérdésre úgy válaszolt, hogy „tárgyalásban vagyunk” ugyanakkor nem cáfolta az értesülést, hozzátéve azt is, hogy nem kíván lemondani európai parlamenti mandátumáról.

Ellentmondásos kuratóriumi pozíció

A portál szerint Trócsányi Lászlót Áder János legesélyesebb utódának tartották eddig, azonban ennek ellentmondott az, hogy tagja lett a 2021-ban létrehozott Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának, amely élethosszig tartó hivatali kötelezettséget is jelenthet. Erről köztársasági elnökként le kellett volna mondania, mivel az a tisztség összeegyeztethetetlen minden más állami, társadalmi és politikai tisztséggel, megbízatással, valamint kereső tevékenységgel. A cikk szerint a szegedi kuratórium tagság egyébként a Károlira történő rektori kinevezéssel nem összeegyeztethetetlen.

Válasszunk köztársasági elnököt közvetlenül?

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, az ellenzéki előválasztás ötletgazdája és szervezője, Magyar György ügyvéd, egyetemi tanár azzal állt elő, hogy - hasonlóan a miniszterelnök-jelölti előválasztáshoz - köztársaságielnök-jelölti voksolást is szeretnének tartani. Lapunk olvasói akkor egyértelműen úgy szavaztak, hogy támogatnák azt, hogy közvetlenül, a köztársasági elnökre is voksolhasson a lakosság – részletek cikkünkben: