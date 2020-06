Lehet már látogatni a betegeket a kórházban, de maradnak tiltott zónák

Csak egészségesen és maszkban mehetnek be a rokonok, barátok.

Ha több beteg fekszik egy szobában, maximálni kell a látogatók számát, továbbá - hasonlóan a szociális és idősotthonokban megszabott feltételekhez - például fodrászt, pedikűrőst is fogadhat a kórházban ápolt beteg, és vallási esemény is megtartható az intézményen belül a szociális távolságtartás biztosításával - írták.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szombati, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint ugyanakkor a látogatási tilalom továbbra is érvényben marad a koronavírus-fertőzéssel érintett osztályokon. Látogatni csak egészséges ember mehet, maszkot kell viselnie, és csak azzal a beteggel kerülhet két méteres távolságon belülre, akit látogat. A hozzátartozónak biztosítani kell a szappanos kézmosás vagy a kézfertőtlenítés lehetőségét.

