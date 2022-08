Lehetne elég tűzifa természetkárosítás nélkül is

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint természetkárosítás nélkül kielégíthető a lakosság megnövekedett tűzifaigénye.

Az erdészetek ahogy eddig, a jövőben is professzionális szakmai, illetve hatósági felügyelet mellett végzik a tevékenységüket – hívja fel a figyelmet a kamara. Továbbá a hazai erdőkben óriási potenciál van, a megnövekedett tűzifakeresletet ki tudják elégíteni az állami és a magánerdészetek, méghozzá úgy, hogy a fenntarthatósági szempontok nem sérülnek.

A hazai erdészetek az elmúlt hetekben – a globális energiaiválság miatt – előrehozott és megnövekedett tűzifaigényt tapasztalnak a lakosság részéről, és a felmerülő igényeket az őszi kitermelési időszakban teljes mértékben ki tudják elégíteni. Sokan eddig is fával fűtöttek, és a várakozások szerint tovább bővül ez a fűtési mód a lakosság körében. Tűzifa majdnem minden fakitermelés során – így például az ipari célú faanyag kitermelése esetében is – keletkezik, sokszor akár a kitermelt famennyiség felét is meghaladóan. Évtizedek tapasztalata szerint a tűzifa értékesítési lehetőségei változóak, az elmúlt években a korábbinál kisebb volt a kereslet, ami sok esetben fakitermelések elhalasztását eredményezte. A mostani megnövekedett keresletet az erdőkben felhalmozódó fakészletből akár tartósan is ki lehet elégíteni.

Mindemellett elmondható, hogy a jól működő magánerdészetek mellett a magánerdők jelentős részében évek óta nem folyik kitermelés, a fakitermelésben pedig hosszabb távon ezen erdőkre is lehet alapozni. A NAK ezért is komoly hangsúlyt fektet arra, hogy biztosítsa a magánerdő területek megfelelő működését. A jelenleg nem működő magánerdőkben hatalmas potenciál rejlik, aminek szakszerű kezelésével még tovább javítható a tűzifaellátottság.

A kamara hangsúlyozza, hogy a természeti értékek megőrzése mindenki számára elsődleges, az erdész szakemberek – akikbe genetikailag beleivódott az erdő szeretete, óvása – személye eddig és ezután is garancia a természeti fenntarthatóságra.