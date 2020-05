Lépésről-lépésre: itt az új, enyhítés utáni fogorvosi eljárásrend

Ma már az országos tisztifőorvos is érintette azt, hogy az enyhítések ellenére még sem olyan egyszerű a fogorvosokhoz eljutni, most pedig az EMMI új eljárásrendjéből lépésről-lépésre meg is tudhatjuk, milyen szabályokkal tudunk bejutni a rendelőkbe.

Már nem csak sürgősségi beavatkozásokat végezhetnek a fogászati rendelők, ezért igen sokan voltak, akik hétfőn, az enyhítések első napján útnak indultak (ahogy más egészségügyi rendelőkbe is), ahol kígyózó sorokat alkottak. Kimazsoláztuk, mit rejt az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának ajánlása, ami hosszan taglalja a fogorvosok, s végső soron a páciensek számára fontos szabályokat. Ez így nem jó, plexi arcvédő maszk javasolt. Fotó: Pixabay Ez így nem jó, plexi arcvédő maszk javasolt. Fotó: Pixabay A fogászati kezelések két dolog miatt fokozott kockázatú beavatkozások: az orvos és a páciens 1 méteren belül helyezkednek el

egyes fogászati kezelések során keletkező bioaeroszol miatt fokozottan terjedhet a vírus, már pedig a turbinának, a mikromotornak és más forgóeszközöknek köszönhetően ezek a munkafolyamatok gyakoriak. A fogászati ellátásokat rangsorolták, eszerint elsőként a sürgősségi ellátásokat, utána az elkezdett és krónikus fenntartó kezeléseket, végül a fenti két kategóriába tartozó kezeléseket kell elvégezni. A sürgősségi ellátáson kívül kizárólag TELEFONOS bejelentkezéssel lehet időpontot kérni, a betegek között minimum 15 percet kell hagyni. A telefonos időpontkérésnél kikérdezik a pácienst, ami a fertőzésgyanús esetek kizárása miatt fontos, majd a rendelőbe érkezve kézmosás után foglalhat helyet 2 méteres távolságban bárkitől. Ha nem maszkban érkezik valaki, a fogászaton kell biztosítani számára. A váróba érkezéskor testhőmérséklet mérés és újbóli kikérdezés vár a páciensre.. Ha esetleg lázas lenne a páciens, akkor csak sürgősségi beavatkozást lehet elvégezni nála. COVID-gyanús eseteknél pedig tervezett kezelésekre csak negatív koronavírus-teszt után van lehetőség.



Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen! A további szigorítások közé tartozik, hogy a váróban nem lehetnek kitéve újságok, gyermekkönyvek, színezők, vizes kancsó és pohár, csak a járvánnyal kapcsolatos tájékoztatók. Ha két helyiség is adott, akkor felváltva érdemes használni, a betegek közötti időben fertőtleníteni kell, és szellőztetéssel cserélni a levegőt a helyiségekben (klíma nem javasolt), kezelések alatt zárva kell tartani az ajtót, hiszen az potenciálisan fertőzött területnek tekintendő. De olyan ajánlásokat is tartalmaz az EMMI eljárásrendje, mint hogy a kezelés elején és végén a páciens arcát ajánlott letörölni alkoholos fertőtlenítő kendővel, vagy hogy a személyzet védőfelszerelése terjedjen ki a plexi pajzsokra és lábzsákokra is, valamint hogy rövid ujjú ruha nem javasolt, különben a két páciens között karfertőtlenítést is kell végeznie a személyzetnek.

