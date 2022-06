Magánegészségügy: busásan kamatozott a cégeknek a koronavírus második éve

Ismét megnéztük, hogyan teljesítettek a magánegészségügyi szolgáltatók a tavalyi évben, bár sajnos ismét nem lehet teljes a kép, ugyanis még mindig hiányoznak olyan piacvezető cégek beszámolói, mint a Doktor24, a Medicover vagy a TritonLife Magánkórház. Ezzel együtt, mégis érdekes a privát szektor bevételeinek böngészése, alátámasztva azt a tendenciát, ami az elmúlt két évet jellemezte a Covid-járványban.

A legnagyobb árbevétel: ismét a Synlab Magyarországé

Nagyot ugrott a 893 főt foglalkoztató cég bevétele, amely ezzel magyarázzák a növekedést:

„A pandémia második hullámában a PCR vizsgálatok mellett bevezettük a Covid IGG tesztelés is, mely a 2021-es üzleti év során számottevő volument és forgalmat jelentett a társaság számára” – áll beszámolójuk kiegészítő mellékletében.

Azt is írják, hogy az orosz ukrán helyzet eleinte a Sberbank leállása miatt érintette a céget az adminisztratív átállások miatt, de ezeket hatékonyan kezelték, és csatlakoztak a kezdeményezéshez, melynek keretében hazai magánegészségügyi szolgáltatók közösen segítik az Ukrajnából érkező menekülteket.

A második legnagyobb forgalmat a Budai Egészségközpont érte el. Tavaly a cég alapítójának 25 százalékos tulajdoni hányadát Csányi Sándor, az OTP vezérigazgatójának cége, a Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Zrt. felvásárolta, így már 100 százalékos részesedéssel bír. Ritka, hogy magánegészségügyi cég létükre bevételeik szinte fele-fele részben a privát szolgáltatás, és a NEAK-finanszírozott betegellátás között oszlik meg.

Harmadik helyre ugrott fel a 122 főt foglalkoztató Dr. Rose Magánkórház, amely 2021-ben 600 millió forintos fejlesztést eszközölt, köztük megújították a képalkotó diagnosztikai hátteret, a 3 műtőt és a szülészeti részleget, fejlesztették a diagnosztikai eszközparkot, valamint jelentős beruházásokat valósítottak meg a koronavírus-járvány miatti fokozott sterilitás érdekében. A Budapest Plasztikai Intézet pedig 2021 októberétől integrálódott a Dr. Rose Magánkórházba.

A negyedik helyen végzett a pécsi Da Vinci Magánklinika, melyet 2021. év végén a Doktor 24 felvásárolt. Az ügylet a hazai privát egészségügyi szektor történetének legnagyobb akvizíciója volt.

Az ismét szép bevételt produkáló Premed Pharma működteti az Optimum Szemészetet is, ahol egynapos szemsebészeti tevékenységet is végeznek, s „2021-ben jelentős árbevétel emelkedést tudtak realizálni azáltal, hogy a választott idejű műtétek az Optimumban megfeszített erővel zajlottak, és erőteljesen nőtt a magánellátás keretében igénybe vett szürkehályog műtétek száma, ugyyanis 2021. novemberétől részt vesznek a várólista csökkentési programban is”.

Legnagyobb adózott eredmény

A Budai Egészségközpont nyeresége megháromszorozódott, 344, 4 millióról 1,3 milliárd forintra. Az 525 főt foglalkoztató cég új vezetője, Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont új vezetője pár hete a Népszavának arról beszélt, hogy zászlóshajóként megmarad a gerincgyógyászat, melyben további fejlesztéseket terveznek, de más területeken is magas szintű ellátást szeretnének működtetni, miközben méretben is kategóriát fognak ugrani. „A műtőink száma a mostani 7-ről 15-re nő, a betegágyak száma 150-ről 250-re bővül, és ezekkel párhuzamosan az egyéb szükséges kapacitásokat is növelni fogjuk, amibe beleértem az intenzív osztály méretét és a foglalkoztatottaink létszámát is.

A második legnagyobb nyereség a Dr. Rose Magánkórházé, őt követi a Synlab, akinek több, mint felére esett vissza a profitja, de a 834,3 millió forintot osztalékként ki is fizették.

Legnagyobb nyereség-növekedés

A Maternity Magánklinikáé, ahol saját bevallásuk szerint a 2020. évi Covid-19 járvány miatti lezárásokat követően a klinika forgalma megnövekedett, amihez hozzájárult az állami egészségügyi intézmények járvány miatti leterheltsége. Ennek köszönhetően remekül sikerült a 100 fős cég elmúlt éve, ahol nem csak a forgalmuk ugrott meg erőteljesen, de nyereségük megnégyszereződött:118,3 millióról 510,1 millió forintra.

De a Da Vinci Magánklinika sem búslakodhat, adózás utáni nyereségük náluk is majdnem négyszer több lett, mint 2020-ban.

Legnagyobb veszteség(növekedés)

Érdekesség, hogy a Duna Medical Center növelte nettó árbevételét, ennek ellenére a tavalyinál is nagyobb veszteséget könyveltek el, ami minden bizonnyal a tavaly elkészült nyolcemeletes, húszezer négyzetméter alapterületű új kórházépületet nyitásának köszönhető. A beruházás magánforrásból valósult meg, értéke meghaladta a 40 millió eurót (14,3 milliárd forint). Így a tavalyelőtti 300 milliós veszteség után 2021-ben 913 milliós mínusszal zárták az évet. A DMC-ben 2020-ban még 97 fő, tavaly már 149 fő dolgozott.

Akik kimaradtak

Affidea Group: a tavaly az élmezőnyben végzett Affidea beszámolója nincs fent még, ugyanis a Groupe Bruxelles Lambert (GBL) egymilliárd euró értékben felvásárolta a cég többségi tulajdonrészét. Ez a GBL első jelentős befektetése az egészségügyi szektorban. A tranzakció várhatóan 2022 harmadik negyedévében zárul le.

TritonLife Magánkórházak: bár még nincs fent a tavalyi beszámolójuk, de mivel 2019-ben 3,2 milliárd, 2020-ban 4,3 milliárdos nettó árbevételt produkáltak, minden bizonnyal az élmezőnybe tartoznak most is. 2019-es nyereségüket (80,4 millió) 2020-ban sikerült 331,1 millió forintra növelni. A TritonLife Csoport egyébként dinamikusan növekszik, a tavaly alapított Tritonlife Savariának, valamint a TritonLife Partiscumnak érthetően még nincs értékelhető időszaka. A TritonLife Gerincgyógyászati Központot szintén tavaly hozták létre, de fél éves beszámolójuk szerint ez idő alatt is sikerült 5,3 millió forintos bevételt összehoznia, igaz, még 330 ezer forintos veszteséggel.

Doktor24: ugyan nincsenek fent még a tavalyi adataik, de 2019-ben 2 milliárd forintos árbevételt értek el 14,5 milliós nyereség mellett. Ám minden bizonnyal jócskán változhattak számaik, hiszen igen eseménydús évet tudhatnak maguk mögött. Nemcsak vadonatúj kórházuk nyílt meg a OneBudapestben, de szeptemberben Doktor24 az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-vel karöltve megvásárolta a LIFE Egészségcentrumot, illetve ahogy fent említettük, a pécsi Da Vinci Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t is. Egyébként a Doktor24 ügyvezető igazgatója, Lancz Róbert lett időközben a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének új elnöke.

Medicover: ismét nincs fent a beszámolója, de a 2020-as is csak 2021 októberében került fel. Ebből az derül ki, hogy 10,5 milliárd forintról 13,4 milliárd forintra tornázták fel árbevételüket, míg 832,2 milliós veszteségüket 2020-ra 1,6 milliárdos nyereséggé változtatták át. Tavalyi árbevételük alapján egyébként így az előkelő második helyen állna a cég.