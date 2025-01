Magyarázza a bizonyítványát a minisztérium

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Ezért – mint írják –, hazánk alapvető érdeke, hogy minden érintett fél biztosítsa a szállítási útvonal biztonságát és zavartalan működését. A régiós üzemanyagár-emelkedésében szerepet játszik a napokban élesedő amerikai szankciós csomag azon része is, amely igen negatívan érinti a Szerbiai Kőolajipari Vállalatot (NIS), a korlátozó intézkedés csökkenti a rendelkezésre álló nyersolaj, illetve üzemanyag mennyiségét.

Az orosz-ukrán háború következményeként január elején leállt a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat biztonsága is veszélybe került, amelyek kiemelkedő szerepet játszanak Magyarország energiaellátásában – írják a közleményben.

Ez tovább növeli a nyersanyagárakat és emeli a szállítási költségeket is. Emellett a hideg téli hónapokban tovább emelkedhet a kereslet az olaj iránt, különösen Európában és az Egyesült Államokban. Mindezek következtében a Brent olajára az elmúlt egy hónapban közel 10 százalékkal nőtt.

