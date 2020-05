Magyarország már hibrid rezsim a Freedom House szerint

A jelentéseikben eddig is csak félig szilárd demokrácia voltunk, úgy látják, 2019 óta már az se.

A Freedom House szerint a 29 vizsgált országból mindössze tízben van demokrácia, tízben hibrid rezsim, kilencben pedig autoriter berendezkedés. Tíz év alatt háromszorosára nőtt a hibrid rezsimek száma, a demokráciáké pedig harmadára csökkent. Kilenc ország viszont most javított a pontszámán az előző évhez képest.

A friss Nations in Transit-jelentés (ez a posztszovjet térséget és az egykori keleti blokk államait vizsgálj a demokrácia alapelveinek érvényesülése szempontjából) úgy határozza meg a hibrid rezsimet, hogy ezekben

