Majdnem 5 milliárdot csatornáz át a kormány a közmunkásoktól a TEK-hez és a rendőrséghez

A friss Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat, mely kimondja, hogy a jövő évi költségvetés Start-munkaprogramra, ismertebb nevén közmunkára fordítandó keretéből egy komolyabb összeget irányítsanak át a rendőrséghez és a Terrorelhárítási Központhoz. A kormány indoklása szerint a lépésre különféle rendezvények rendészeti biztosítása miatt van szükség.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai Budapesten, a Vörösmarty téren 2016. december 20-án. (Fotó: MTI/Marjai János) A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai Budapesten, a Vörösmarty téren 2016. december 20-án. (Fotó: MTI/Marjai János)

A közmunkaprogram-keretből az intézkedés értelmében a rendőrség 764 millió forintot, a TEK pedig 3,9 milliárdot kap meg, így

összesen 4,7 milliárd forintot csatornáznak át az erőszakszervezetekhez.

A feladat azonnali elvégzésével Orbán Viktor Varga Mihály pénzügyminisztert és Pintér Sándor belügyminisztert bízza meg.

Levélben érdeklődtünk a Belügyminisztériumnál, milyen új rendezvények indokolják az összeg átcsoportosítását, és hogy a fokozottabb biztonsági szolgáltatás pontosan milyen intézkedéseket, esetleges beszerzéseket takar. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

A 4,7 milliárd átcsatornázása egyébként beleillik a trendbe, a közmunkára fordítható költségvetési kiadásokat ugyanis a kormány az elmúlt években elkezdte intenzíven lefelé faragni. A terület finanszírozásának csúcséve 2016 volt, akkor 340 milliárd volt az előirányzat, ez egy évvel később 325-re csökkent, majd jött a nagy zuhanás, 2018-ra 225 milliárd forintot terveztek be. Idén 180 milliárdot lehetett e célra fordítani, a 2020-as előirányzat pedig már csak 140 milliárd - volt eddig, most 4,7-tel ennél is kevesebb lett. Jövőre egyébként mintegy 100 ezer személy foglalkoztatását fedezné a kormány a 140 milliárd forintból.

A Népszava múlt heti cikke szerint a közmunkából kiesők jó része azonban - a kormány reményeire rácáfolva - nem a munkaerőpiacra talál vissza, hanem eltűnik a szegénység bugyraiban.