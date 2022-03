Már be is lengette a kormány: júniusban újra nyugdíjkorrekció jöhet

Egészen elkeserítő makrogazdasági prognózist adott ki a Magyar Nemzeti Bank kedden délután. Eszerint idén az infláció 7,5-9,8 százalék között alakulhat, ami jelentősen kedvezőtlenebb a korábban várt 4,7-5,1 százaléknál.

Az adatok közzétételét követően a Pénzügyminisztérium is kiadta maga közleményét "A kormány megvédi a magyar családokat az áremelkedés hatásaitól" címmel, melyben gyakorlatilag felidézik az idei évben hozott és életbe lépő intézkedéseket.

Idén is korábban jöhet a nyugdíj-korrekció. Fotó: Pixabay

A tárca szerint

"a háború, a szankciók és az energiaárak emelkedése miatt egész Európában magas az infláció. A kormány az infláció csökkentése érdekében döntött a benzinárstop, az élelmiszerárstop, a kamatstop és a rezsicsökkentés fenntartásáról. Ezek az intézkedések több százalékponttal csökkentik az inflációt. Az áremelkedéssel szemben segítséget jelent, hogy a kormány jelentős összegeket fordít a családok megerősítésére: a családi adóvisszatérítéssel, a 25 év alattiak adómentességével, a béremelésekkel és a 13. havi nyugdíj visszaépítésével több ezer milliárd forint marad az embereknél".

Hozzátették: a kormány a nyugdíjemelés mértékéről – mely az idei évben 5 százalék volt - az inflációs előrejelzés alapján előzetesen dönt. Abban az esetben, ha jelentős az eltérés, két lépcsőben nyugdíjkiegészítés történik, az első júniusban, a második novemberben.

Az utolsó mondattal gyakorlatilag belengették, hogy a korábbiaktól eltérően idén is követhetik a tavalyi példát, amikor előrehozott nyugdíjkorrekcióról döntöttek a magas infláció miatt. Most idén is hasonló történhet, holott 2010 óta a kormány minden körülmények között ragaszkodott a novemberi kiegészítéshez.