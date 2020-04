Már belerondított a munkanélküliségi statisztikába a koronavírus márciusban

Megérkeztek a munkaerő-felmérés friss, első negyedévre vonatkozó adatai, ebbe az összesített adatba már a járvány hazai megjelenése is belerondított.

Mivel negyedéves időszakot fed le a január-március időszak, részletesebb információkat is közölt a KSH. Ezek alapján a legtöbben Pest megyében, valamint az észak-alföldi régióban veszítették el állásukat, az utolsó munkahely nemzetgazdasági ágát tekintve legtöbben az építőiparban és a piaci szolgáltatások területén dolgoztak. Végzettségüket tekintve az alacsonyabban képzettek, vagyis a legfeljebb alapfokú, vagy érettségi nélküli középfokú végzettséggel rendelkezők váltak munkanélkülivé.

A munkanélküliek számának 10 ezres emelkedésével párhuzamosan egyébként 24 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma a december-februári időszakhoz képest, előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 32 ezerrel dolgoztak most kevesebben. A foglalkoztatottak és a munkanélküliek eltérő nominális változása azzal magyarázható, hogy elképzelhető, a bizonytalan és kiszámíthatatlan munkaerőpiaci helyzetet tekintve többen lehettek azok, akik inkább kivonultak a piacról. Így pedig statisztikailag az inaktívak közé kerültek besorolásra. Számuk egyébként 14 ezerrel emelkedett a februárral záródó három hónapos időszakhoz képest.

A friss háromhavi adatnál is megmutatkozik a koronavírus-járvány munkaerőpiacra gyakorolt negatív hatása. A korábbi évek ezen időszakában ugyanis ilyen mértékű havi emelkedésre nem volt példa a munkanélküliek számában. Sőt, sokkal inkább a stagnálás jellemezte a piacot, ennél nagyobb havi emelkedésre ebben az időszakban 2012-ben, a válságot követő időszak lecsengésekor volt példa.

A KSH a rendkívüli helyzetre való tekintettel a szokásokkal eltérően a háromhavi átlagok mellett a március havi számokat is közölte. Ezek szerint a járvány berobbanásának hónapjában mintegy 56 ezer fővel emelkedett előző hónaphoz képest az állástalanok száma. (Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közlése szerint mindössze 17 ezerrel emelkedett a regisztrált álláskeresőké, 280 ezren lettek.) Módszertani okok miatt az 56 ezer fő döntő része nem a munkanélküliek, hanem az inaktívak számát növelte. Előbbiekét 2 ezerrel, utóbbiakét 54 ezerrel. Mint a KSH írja:

A következő hónapokban az adat további romlása várható: egyrészt a most közölt három hónap átlagából még csak egy hónap vonatkozik a járvány időszakára, másrészt a kiszivárgott információk és kormányzati közlések szerint áprilisban tovább fokozódtak az elbocsátások.

