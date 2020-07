Már meg sem lepődünk: péntektől megint drágábban tankolhatunk

Az üzemanyagárak a koronavírus-járvány miatt február végétől mélyrepülésbe kezdtek, ami egészen április végéig tartott. Akkor a benzin literje átlagban már több mint 100, míg a gázolajé közel 90 forinttal került kevesebbe a két hónappal korábbinál, s ami az igazán figyelemreméltó: ezzel a benzin ára már a 2008-as válság kirobbanása előtti szintet ért el. Április végétől aztán a világpiaci kőolajárak emelkedése hatására idehaza is drágulni kezdtek az üzemanyagok, s már csaknem visszarendeződtek, a július 10-étől érvényes jegyzések szerint a benzinért és a gázolajért is annyit kell fizetni majd, mint március első napjaiban.

Ahogy arra számítani is lehetett, péntektől újra emelkednek az üzemanyagárak - t ette közzé a holtankoljak.hu . A benzin átlagára várhatóan 3 forinttal emelkedik, a gázolaj átlagára pedig 4 forinttal változik a hét második felében. A hazai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak péntektől:

